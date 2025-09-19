R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g n i o p i n i o n e è r i s p e t t a b i l e " m a d i r e c h e i r i f o r m i s t i n o n c o n t a n o n e l P d , " v u o l d i r e n o n s a p e r l e g g e r e c h i s o n o i c a n d i d a t i e i n u m e r i " . L o d i c e S t e f a n o B o n a c c i n i a m a r g i n e d i F e n i x . " L e u l t i m e e u r o p e e s o n o a n d a t e b e n e , c r e d o , a n c h e p e r u n c o n t r i b u t o r o b u s t o i n t e r m i n i d i p r e f e r e n z a d e i c a n d i d a t i r i f o r m i s t i , n o n d e v o r i c o r d a r e d i c h i , g i u s t o ? " . " S o n o t u t t i a m i c i e a m i c h e c h e s t i m o , d o p o d i c h é r a g i o n e r e m o i n s i e m e . O g n u n o p r e n d e r à l a s t r a d a c h e p r e f e r i s c e e c h e c r e d e p e r c h é c i m a n c h e r e b b e a l t r o . I o p e n s o c h e q u e l l o c h e a b b i a m o f a t t o h a d a t o u n a m a n o a l P d a c r e s c e r e . L ' a v e v a m o p r e s o c h e n e i s o n d a g g i e r a i l 1 4 - 1 5 p e r c e n t o , a l l ' e u r o p e e c ' è s t a t o u n r i s u l t a t o s u p e r i o r e a n c h e a l l e a s p e t t a t i v e d e i s o n d a g g i s t i e d e i c o m m e n t a t o r i p o l i t i c i " . " D o b b i a m o a d e s s o f a r e d i t u t t o p e r f a r a n d a r e b e n e i l P d a l l e r e g i o n a l i " p o i p e r l e p o l i t i c h e " s e r v e u n ' a g e n d a n u o v a , u n a p r o s p e t t i v a n u o v a , p e r c h é n o n b a s t a s o l o u n i r e . H o s e m p r e d e t t o c h e u n i r e l a c o a l i z i o n e è c o n d i z i o n e n o n s u f f i c i e n t e p e r v i n c e r e . Q u i n d i s e r v e u n p r o g r a m m a , u n p r o g e t t o p e r l ' I t a l i a . S a p e t e c h e p e n s o c h e p a r l a r e m a l e d i M e l o n i d a l l a m a t t i n a a l l a s e r a n o n è q u e s t o c h e b a s t a p e r v i n c e r e l e e l e z i o n i " .