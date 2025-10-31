R o m a , 3 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - " H o s e m p r e a v u t o i n R o m a n o P r o d i u n r i f e r i m e n t o p o l i t i c o e v a l o r i a l e p e r q u a n t o r i g u a r d a i l m i o i m p e g n o p o l i t i c o e a m m i n i s t r a t i v o . L e g g e r e s t a m a n e s u I l F o g l i o c h e a v r e i i m p e d i t o u n a s u a c a n d i d a t u r a n e l l e l i s t e d e l P d a l l e s c o r s e e l e z i o n i e u r o p e e m i h a p r o f o n d a m e n t e a m a r e g g i a t o " . L o d i c e S t e f a n o B o n a c c i n i . " P o s s o a f f e r m a r e , s e n z a t e m a d i s m e n t i t a , c h e l a n o t i z i a s i a d e s t i t u i t a d i q u a l s i a s i f o n d a m e n t o . A n c h e p e r c h é m a i s o n o i n t e r c o r s e i n t e r l o c u z i o n i t r a i l s o t t o s c r i t t o e i l P r o f e s s o r e c i r c a l e s u r r e a l i r i v e l a z i o n i d e l l ’ a r t i c o l o . M i d i s p i a c e , p e r a l t r o , c h e v e n g a n o s t r u m e n t a l i z z a t e l e v i c e n d e p e r s o n a l i e p r i v a t e d i R o m a n o P r o d i a c u i r i b a d i s c o p r o f o n d a s t i m a e a f f e t t o " , a g g i u n g e i l p r e s i d e n t e d e l P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e S & D .