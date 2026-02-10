R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r q u a n t o r i g u a r d a l a d i r e z i o n e P d v o r r e i c h e s i g u a r d a s s e r o i d a t i . C i s o n o s t a t i 1 6 2 v o t i a f a v o r e , n e s s u n v o t o c o n t r a r i o e 1 1 a s t e n u t i . S t i a m o p a r l a n d o d i u n 6 , 7 % d i c o m p o n e n t i d e l l a d i r e z i o n e c h e h a e s p r e s s o u n ’ o p i n i o n e u n p o ’ d i v e r s a r i s p e t t o a l l a r e l a z i o n e d e l l a s e g r e t a r i a , r i s p e t t o a l l a q u a l e o g n u n o p u ò a v e r e a c c e n t i c o n d i v i s i a l t r i m e n o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o S t e f a n o B o n a c c i n i , o s p i t e a S t a r t d i S k y T G 2 4 . “ I o d i g r a n d i s s i m i p r o b l e m i n e l l ’ u n i t à d e l P d n o n n e v e d o . D o p o d i c h é , n e l l a c o a l i z i o n e n o i a v r e m o i l d o v e r e d i m e t t e r e i n s i e m e u n n u o v o c e n t r o s i n i s t r a p l u r a l e c h e p e r ò l a s m e t t a d i e s s e r e d i v i s o e l i t i g a r e c o m e t r o p p e v o l t e n e l p a s s a t o è s t a t o . A n o i t o c c a i l c o m p i t o d e l l a p a z i e n z a , d i u n a f u n z i o n e d i c o n v i n c i m e n t o a s t a r e i n s i e m e . L a d e s t r a i n q u e s t o l a i n v i d i o , l i t i g a d a l l a m a t t i n a a l l a s e r a ; e p p u r e , s o n o c a p a c i a l l e e l e z i o n i d i m e t t e r s i i n s i e m e e n o n c i f a r a n n o i l r e g a l o , a l d i l à c h e c a m b i n o o m e n o l a l e g g e e l e t t o r a l e , a n c h e a l d i l à d i V a n n a c c i o r a a l l ’ e s t r e m a d e s t r a ” , h a p r o s e g u i t o . “ I o h o f i d u c i a c h e i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , c o n l e p r o p r i e p r o p o s t e s a p r à t r o v a r e l a f o r z a d i c o s t r u i r e u n c e n t r o s i n i s t r a p l u r a l e . L ’ u n i t à n o n è c o n d i z i o n e p e r b a t t e r e l a d e s t r a m a d i v e n t a c o n l a l e g g e e l e t t o r a l e c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r f a r l a . S e n e l P d q u a l c u n o v u o l e d i r e c h e n o n è d ' a c c o r d o a f a r e u n ’ a l l e a n z a p e r b a t t e r l i , t o r n a n d o a l 2 0 2 2 q u a n d o d i v i d e n d o c i i n t r e g l i a b b i a m o a p e r t o l e p o r t e d i P a l a z z o C h i g i , l o d i c a e v e d i a m o q u e l l o c h e n e p e n s a n o g l i e l e t t o r i ” , h a c o n c l u s o B o n a c c i n i .