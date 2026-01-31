R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o u g u a l i i o e E l l y ? N o , p e r ò d o b b i a m o e v o g l i a m o l a v o r a r e a s s i e m e . E l a n o s t r a v o l o n t à , a n c h e q u i , o g g i , è q u e l l a d i d a r e u n c o n t r i b u t o a l P d p e r c h é i r r o b u s t i s c a i l s u o p r o f i l o d i g o v e r n o . E c c o a c o s a s e r v e e n e r g i a p o p o l a r e : n o n a c h i e d e r e p o s t i , m a a p r o p o r r e i d e e " . L o d i c e S t e f a n o B o n a c c i n i a l l ' i n i z i a t i v a a N a p o l i d i E n e r g i a P o p o l a r e c o n E l l y S c h l e i n . " D a o g g i d o b b i a m o a v e r e t u t t i u n a s o l a o s s e s s i o n e : c o n v i n c e r e g l i i t a l i a n i c h e u n ’ a l t r a g u i d a è p o s s i b i l e , u n ’ a l t r a I t a l i a è p o s s i b i l e : p i ù g i u s t a e m o d e r n a , c h e i n v e s t e s u l l a f i d u c i a e n o n c a v a l c a l a p a u r a , c h e u s a p a r o l e d i v e r i t à d a v a n t i a i p r o b l e m i m a s a i n d i c a r e s o l u z i o n i m i g l i o r i " . " D a o g g i o g n i e n e r g i a a n d r à s p e s a p e r i l r e f e r e n d u m d e l 2 2 e 2 3 m a r z o : l a m o d i f i c a c o s t i t u z i o n a l e v o l u t a d a l l a d e s t r a n o n s i p r o p o n e d i r i s o l v e r e n e s s u n p r o b l e m a d e l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a – t e m p i c e r t i , c e r t e z z a d e l l e p e n e , r i s a r c i m e n t i a l l e v i t t i m e , s o v r a f f o l l a m e n t o d e l l e c a r c e r i , e c c . – m a h a c o m e u n i c o o b i e t t i v o i n d e b o l i r e l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i e l i b e r a r e l e m a n i d e l g o v e r n o . V i n c e c h i p o r t a u n a p e r s o n a i n p i ù a v o t a r e e n o i d o b b i a m o p a r l a r e c o n t u t t i . P e r c h é l a s f i d a p e r b a t t e r e l a d e s t r a è g i à p a r t i t a e n o i n e l 2 0 2 7 v o g l i a m o v i n c e r e " .