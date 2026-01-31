Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Siamo uguali io e Elly? No, però dobbiamo e vogliamo lavorare assieme. E la nostra volontà, anche qui, oggi, è quella di dare un contributo al Pd perché irrobustisca il suo profilo di governo. Ecco a cosa serve energia popolare: non a chiedere posti, ma a proporre idee". Lo dice Stefano Bonaccini all'iniziativa a Napoli di Energia Popolare con Elly Schlein. "Da oggi dobbiamo avere tutti una sola ossessione: convincere gli italiani che unaltra guida è possibile, unaltra Italia è possibile: più giusta e moderna, che investe sulla fiducia e non cavalca la paura, che usa parole di verità davanti ai problemi ma sa indicare soluzioni migliori". "Da oggi ogni energia andrà spesa per il referendum del 22 e 23 marzo: la modifica costituzionale voluta dalla destra non si propone di risolvere nessun problema della giustizia italiana tempi certi, certezza delle pene, risarcimenti alle vittime, sovraffollamento delle carceri, ecc. ma ha come unico obiettivo indebolire lequilibrio tra i poteri e liberare le mani del governo. Vince chi porta una persona in più a votare e noi dobbiamo parlare con tutti. Perché la sfida per battere la destra è già partita e noi nel 2027 vogliamo vincere".