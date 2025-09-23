R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A m e i n t e r e s s a c h e m e t t i a m o a f u o c o q u a l i s o n o l e v e r e q u e s t i o n i p e r u n p a e s e , c h e s e c o n d o m e t r a d u e a n n i s t a r à p e g g i o d i c o m e s t a o g g i e d i c o m e s t a v a t r e a n n i f a , m a c o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a v u o l d i r e c h e a l d i l à d i c o s a d i c e l a d e s t r a , p e n s a r e a u n p r o g e t t o p e r l ' I t a l i a . M e t t e r e i n s i e m e u n a c o a l i z i o n e c h e , s e i l b u o n g i o r n o s i v e d e d a l m a t t i n o , s e t t e r e g i o n i i n c u i p e r l a p r i m a v o l t a s i a m o p r a t i c a m e n t e t u t t i i n s i e m e , d a i 5 S t e l l e f i n o a q u e l l i c h e m o l t i c h i a m a n o m o d e r a t i , p e r c h é è e v i d e n t e c h e p o i s e è v e r o c h e l ' u n i t à n o n è c o n d i z i o n e s u f f i c i e n t e p e r v i n c e r e , c o n q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e d i v e n t a u n a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r e v i t a r e d i r i p e t e r e l a b a t o s t a d i t r e a n n i f a " . L o d i c e S t e f a n o B o n a c c i n i a l t e r m i n e d e l l a D i r e z i o n e P d . L e p o l e m i c h e s o n o s o l o r i m a n d a t e d o p o l e e l e z i o n i r e g i o n a l i ? " G u a r d i , i o n o n s o q u a l i s i a n o o n o n s i a n o l e p o l e m i c h e . I o v e d o c h e s t o g i r a n d o l ' I t a l i a d a l l a m a t t i n a a l l a s e r a i n t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e e v e d o c h e è t a n t o a p p r e z z a t o i l t e n t a t i v o d i p r o v a r e , o g n u n o p u r c o n l e p r o p r i e p o s i z i o n i , a s t a r e u n i t i " . " L a p e n s o s u t u t t o c o m e S c h l e i n ? N o . L a p e n s o s u m o l t e c o s e c o m e l e i ? S ì , s e n n ò s a r e m m o d a r i c o v e r a r e a s t a r e n e l l o s t e s s o p a r t i t o . Q u e l l o c h e v e d o c h e n o n s i v u o l e p i ù c h e t o r n i u n a s t a g i o n e d i l i t i g i c h e a v o l t e h a f a v o r i t o p e r s i n o l a d e s t r a c h e m a g a r i n o n e r a i n q u e l m o m e n t o p i ù f o r t e d i n o i m a n o i e r a v a m o t r o p p o d i v i s i e l i t i g i o s i . D o p o d i c h é , l ' h o d e t t o i o p e r p r i m o , d o p o l e r e g i o n a l i s i d o v r à d i s c u t e r e s e r i a m e n t e , a p p r o f o n d i t a m e n t e p e r c h é è g i à d a p r e c i s a r e a n c h e q u a l e s a r a n n o l e p r o p o s t e p r i n c i p a l i e p r o g r a m m a t i c h e c h e i l p a r t i t o a v a n z e r à " .