R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n d i v i d o e v o t o l a r e l a z i o n e d e l l a s e g r e t a r i a , m a t r a i t e m i e l e n c a t i n e l l ’ a g e n d a d i l a v o r o p e r c o s t r u i r e i l p r o g r a m m a c h e S c h l e i n h a i n d i c a t o , i o n e a g g i u n g o u n a l t r o , c h e p e r a l t r o l e i s t e s s a a v e v a i n d i c a t o a N a p o l i l a s e t t i m a n a s c o r s a : c ’ è u n a q u e s t i o n e m e r i d i o n a l e , m a a n c h e u n a s e t t e n t r i o n a l e , p e r q u a n t o c i r i g u a r d a c o m e P d e c e n t r o s i n i s t r a . N o n p o s s i a m o c o n t i n u a r e a g o v e r n a r e s o l o u n a , l ’ E m i l i a - R o m a g n a , d e l l e o t t o r e g i o n i c o l l o c a t e a l n o r d , s e v o g l i a m o v i n c e r e e g o v e r n a r e i l P a e s e . A n c h e p e r c h é , b a n a l m e n t e c i v i v o n o q u a s i l a m e t à d e g l i i t a l i a n i e s i p r o d u c e o l t r e l a m e t à d e l n o s t r o P i l . C o s t r u i a m o u n a p p u n t a m e n t o a d h o c ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l P d S t e f a n o B o n a c c i n i , i n t e r v e n e n d o i n d i r e z i o n e a l N a z a r e n o .