R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n p o s s i a m o c o n t i n u a r e a c o m m e n t a r e t r o p p e s c o n f i t t e s o c i a l i s t e n e g l i u l t i m i a n n i i n E u r o p a , p e r q u e s t o d o b b i a m o d a r c i d a f a r e d a e u r o p e i s t i c o n v i n t i p e r c a m b i a r e e m i g l i o r a r e l ’ U n i o n e E u r o p e a , r e n d e r l a p i ù r a p i d a n e l l e d e c i s i o n i , a n c h e s u p e r a n d o i l p r i n c i p i o d e l l ’ u n a n i m i t a ’ , c o m e g l i s t e s s i P r o d i e D r a g h i d a t e m p o i n d i c a n o " . C o s ì S t e f a n o B o n a c c i n i a l l a D i r e z i o n e d e l P d . " E c o n v i n c e r e g l i S t a t i n a z i o n a l i a d e v o l v e r e p i ù r i s o r s e a l b i l a n c i o d e l l ’ U n i o n e p e r a v e r e l e r i s o r s e p e r g e n e r a r e c r e s c i t a , i n v e s t i m e n t i , c o m p e t i t i v i t à e c o l m a r e i l g a p t e c n o l o g i c o e d i g i t a l e c o n c o l o s s i c o m e C i n a e S t a t i U n i t i . Q u e s t e p r o p o s t e s t a n n o a l l a b a s e d e l m a n i f e s t o - a p p e l l o c h e c o m e d e l e g a z i o n e d e l P d a l p a r l a m e n t o e u r o p e o a b b i a m o l a n c i a t o n e l l e s c o r s e o r e , p e r u n a E u r o p a p i ù f o r t e , u n i t a e g i u s t a " .