R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o q u i p e r c h è s i a m o p r e o c c u p a t i p e r i l P d . I l P d s t a p e r d e n d o l ' a m b i z i o n e d i o f f r i r e p r o p o s t e c o n c r e t e p e r r i s o l v e r e i p r o b l e m i r e a l i d e l l e p e r s o n e . S i e l e n c a n o l e c o s e c h e n o n v a n n o , m a m a n c a c o r a g g i o d i d i r e c o m e s i a f f r o n t a n o i p r o b l e m i " . C o s ì l a d e m L i a Q u a r t a p e l l e a p r e n d o ' C r e s c e r e ' , l ' i n i z i a t i v a d e i r i f o r m i s t i P d a M i l a n o . " S i c e r c a n d o s c o r c i a t o i e e m o t i v e c h e m o b i l i t a n o . L e m o b i l i t a z i o n i s o n o i m p o r t a n t i m a n o i c o m e p a r t i t o c o s a è c h e p r o p o n i a m o . Q u a l i s o n o l e p r o p o s t e c h e c o n v i n c o n o c h i n o n è g i à c o n n o i e t r a q u e s t i g l i e l e t t o r i r i f o r m i s t i e m o d e r a t i " . S e l e c o s e v a n n o a v a n t i c o s ì , i o p e r s o n a l m e n t e t e m o c h e l a d e s t r a p o s s a v i n c e r e . U n a l t r o c e n t r o s i n i s t r a p r o g r a m a t i c o e r i f o r m i s t a p u ò v i n c e r e . A q u e s t o s e r v e l ' i n i z i a t i v a d i o g g i " . " N o i s i a m o f o r t e m e n t e u n i t a r i m a n o n c o n l a f o r m u l e t t a p o l i t i c a d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e d i C o n t e e d i A v s . S i a m o u n i t a r i c o n c h i v u o l e u n a E u r o p a f o r t e e u n i t a , n o n v o g l i a m o u n ' I t a l i a s p a c c a t a t r a g l i o p p o s t i e s t r e m i s m i . P e r q u e s t o a n c h e i l P d d e v e s a p e r s u p e r a r e i p r o p r i l i m i t i , i l i m i t i d i u n c a m p o l a r g o c h e t r o p p o s p e s s o è s t r e t t o e a n g u s t o . S i a m o q u i p e r c h è c r e d i a m o c h e u n a l t r o c e n t r o s i n i s t r a è p o s s i b i l e e n e c e s s a r i o .