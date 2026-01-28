R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o v u o l e a f f r o n t a r e e g o v e r n a r e l a s f i d a d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a a t t r a v e r s o l a d i f f u s i o n e d e l l e e n e r g i e r i n n o v a b i l i , l a r i d u z i o n e d e i c o s t i e l a t u t e l a d i f a m i g l i e e i m p r e s e , l o s v i l u p p o t e c n o l o g i c o e d i g i t a l e c o m e p a r t e e s s e n z i a l e d i u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e c h e o g g i m a n c a a l P a e s e . P e r r a g i o n a r e s u q u e s t i t e m i i l G r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i h a p r o m o s s o i l s u m m i t A c c e n d e r e i l f u t u r o , u n a g i o r n a t a d i s t u d i o , c o n f r o n t o c o n i l m o n d o d e l l e i m p r e s e , d e l l ’ a s s o c i a z i o n i s m o e d e l l e i s t i t u z i o n i " . L o r e n d e n o t o i l P d . " L ’ i n c o n t r o , c h e s i a p r i r à a l l e 9 . 3 0 , s i t e r r à a M i l a n o p r e s s o l a S o c i a l i n n o v a t i o n a c a d e m y c / o C a s c i n a T r i u l z a - A r e a M i n d M i l a n o i n n o v a t i o n d i s t r i c t ( R h o - F i e r a M i l a n o ) V i a C r i s t i n a B e l g i o i o s o 1 7 1 . A l l ’ i n c o n t r o i n t e r v e r r a n n o i p a r l a m e n t a r i S i l v i a R o g g i a n i , V i n i c i o P e l u f f o , A n t o n i o M i s i a n i , A l b e r t o P a n d o l f o , M a r c o S i m i a n i , S i m o n a B o n a f é , A n t o n e l l a F o r a t t i n i . G l i i n t e r v e n t i c o n c l u s i v i s o n o a f f i d a t i a A n n a l i s a C o r r a d o , P a r l a m e n t a r e e u r o p e a , R e s p o n s a b i l e C o n v e r s i o n e e c o l o g i c a , C l i m a , G r e e n e c o n o m y e A g e n d a 2 0 3 0 S e g r e t e r i a n a z i o n a l e P D ; A n d r e a O r l a n d o , C o o r d i n a t o r e d e l F o r u m s u l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i d e l P D e C h i a r a B r a g a , P r e s i d e n t e G r u p p o P D C a m e r a d e i d e p u t a t i " , p r o s e g u e i l P d . " H a n n o c o n f e r m a t o l a p a r t e c i p a z i o n e a i l a v o r i : A n n a M a r i a B a r r i l e , D G U t i l i t a l i a ; A n d r e a B i g a i – P r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e E B S ; G i o r g i o B o n e s c h i – D G E l e t t r i c i t à F u t u r a ; M a r t a B u c c i – D G P r o x i g a s ; G i a n l u c a B u f o – A D I r e n ; A n t o n e l l o C a m m i s e c r a – A D C o n t o u r G l o b a l ; G i a c o m o C a n t a r e l l a – P r e s i d e n t e A s s o E s c o ; F l a v i o C a t t a n e o – A D E N E L ; A l b e r t o C a z z u l a n i – P r e s i d e n t e P o w e r E n e r g i a ; S t e f a n o C i a f a n i – P r e s i d e n t e L e g a m b i e n t e ; P a o l o C u c c i a – P r o g r a m m a z i o n e T e r r i t o r i a l e N o r d T E R N A ; M i c h e l e D e C e n s i – A D S O R G E N I A " , c o n t i n i a i l P d . ( A d n k r o n o s ) - A n c o r a , " A n g e l o M a s s i m o D e l d o s s i – V i c e p r e s i d e n t e A N C E ; F a b r i z i o F a b b r i – A D A n s a l d o E n e r g i a ; M a u r o F a b r i s – D i r e t t o r e d e l l e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i e m e r c a t o r e g o l a t o p e r R e n e x i a ; C r i s t i a n o F i n i – P r e s i d e n t e C I A ; S i m o n e G a m b e r i n i – P r e s i d e n t e L E G A C O O P ; E d o a r d o G a r r o n e – P r e s i d e n t e G r u p p o E R G ; N i c o l a G h e r a r d i – G i u n t a n a z i o n a l e C o n f a g r i c o l t u r a ; A n t o n e l l o G i u n t a – A D F S E n e r g y ; L e t i z i a M a g a l d i – V i c e p r e s i d e n t e E s e c u t i v o M a g a l d i G r e e n E n e r g y – P r e s i d e n t e K y o t o C l u b ; S t e f a n o M a s i n i – R e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e A m b i e n t e C o l d i r e t t i ; R e n a t o M a z z o n c i n i – A D A 2 A ; M a r i a G r a z i a M i d u l l a – R e s p o n s a b i l e C l i m a e d E n e r g i a W W F I t a l i a ; N i c o l a M o n t i – A D E d i s o n ; M a r c o P a n t ò – S e g r e t a r i o n a z i o n a l e U i l t e c ; E d o a r d o R a n z i n i – C o o r d i n a t o r e C O N F I M I I n d u s t r i a L o m b a r d i a ; A u r e l i o R e g i n a – D e l e g a t o d e l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a p e r l ' e n e r g i a ; G i u s e p p e R i c c i – C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r I n d u s t r i a l T r a s f o r m a t i o n E N I ; T o m m a s o S a b a t o – C h e i f R e g u l a t e d O f f i c i e r A C E A – P r e s i d e n t e A c e a A c q u a , R e t i , A m b i e n t e ; I l v o S o r r e n t i n o – S e g r e t a r i o n a z i o n a l e F i l c t e m C G I L ; A m e d e o T e s t a – S e g r e t a r i o G e n e r a l e a t F L A E I – C i s l N a z i o n a l e ; P a o l o R o c c o V i s c o n t i n i – P r e s i d e n t e I T A L I A S O L A R E ; L o r e n z o Z a n o t t i – V i c e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e C N A " , c o n c l u d e i l P d .