R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " ' C o s t r u i r e l ’ a l t e r n a t i v a ' . S a r à q u e s t o i l t i t o l o d e l l a t r e g i o r n i d i M o n t e p u l c i a n o , d a l 2 8 a l 3 0 n o v e m b r e , e s a r à q u e s t o i l l a v o r o c h e r e a l i z z e r e m o i n v i s t a d e l l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a v o g l i a m o i n f a t t i , a n c h e s u l l a b a s e d e l l a r i c c h e z z a c o s t i t u i t a d a l l a p l u r a l i t à d e i c o n t r i b u t i e d a l l a d i f f e r e n z a d e l l e e s p e r i e n z e p o l i t i c h e c h e n o n v a r i m o s s a , r i a v v i a r e u n a d i s c u s s i o n e c h e c o n s i d e r i a m o e s s e n z i a l e p e r i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e p e r i l P a e s e " . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l c o m i t a t o o r g a n i z z a t o r e d i " C o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a " i n p r o g r a m m a a M o n t e p u l c i a n o d a l 2 8 a l 3 0 n o v e m b r e . " R i t e n i a m o , p e r q u e s t o , c h e l e f o r z e c h e d a s u b i t o h a n n o s o s t e n u t o E l l y S c h l e i n a l l o s c o r s o c o n g r e s s o , i n s i e m e a c o l o r o c h e h a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e c o n d i v i s o q u e s t o p e r c o r s o , s i d i a n o l ’ o c c a s i o n e p e r c o n f r o n t a r s i e d e f i n i r e i n s i e m e c o m e a f f r o n t a r e l e s f i d e c h e c i a t t e n d o n o . S i t r a t t a n o n s o l o d i a r r i c c h i r e e d a d e g u a r e l ’ a g e n d a p o l i t i c a d e l p a r t i t o c o n q u a n t o v a r a p i d a m e n t e c a m b i a n d o a t t o r n o a n o i , m a a n c h e d i s o s t e n e r e e r a f f o r z a r e u n a l e a d e r s h i p e d u n g r u p p o d i r i g e n t e c h e , n e i m e s i c h e c i s e p a r a n o d a l l ' u l t i m o c o n g r e s s o , h a s a p u t o r i v i t a l i z z a r e i l p a r t i t o r i p o s i z i o n a n d o l o e c o s t r u e n d o u n a c o a l i z i o n e c h e e r a g i u n t a d i v i s a e f r a m m e n t a t a a l l e u l t i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e " . " N e i t r e g i o r n i c h e c i v e d r a n n o i m p e g n a t i a b b i a m o l ’ a m b i z i o n e d i d a r e c o n t e n u t i e f o r m a a l l a s f i d a p e r i l g o v e r n o d e l P a e s e . P e r q u e s t o n o n d i s c u t e r e m o s o l t a n t o t r a d i n o i m a c h i a m e r e m o a c o n t r i b u i r e a q u e s t o s f o r z o p e r s o n a l i t à e d e s p e r i e n z e i n g r a d o d i c o l l e g a r e l a n o s t r a r i f l e s s i o n e c o n q u a n t o s i m u o v e n e l l a s o c i e t à , n e l l ’ e c o n o m i a e n e l l a c u l t u r a d e l P a e s e " .