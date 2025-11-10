( A d n k r o n o s ) - L ' i n i z i a t i v a d i M o n t e p u l c i a n o è s t a t a o r g a n i z z a t a d a A r e a d e m d i D a r i o F r a n c e s c h i n i , l a s i n i s t r a d i A n d r e a O r l a n d o e P e p p e P r o v e n z a n o e q u e l l a d e g l i e x A r t . 1 d i R o b e r t o S p e r a n z a . L e a r e e c h e h a n n o s o s t e n u t o a l c o n g r e s s o E l l y S c h l e i n , c o m p o s t e a n c h e d a c h i n o n f a p a r t e , i n s e n s o s t r e t t o , d e l l ' i n n e r c i r c l e d e l l a s e g r e t a r i a . " N e s s u n a i n t e n z i o n e d i i m b r i g l i a r l a , s e m m a i l a n o s t r a i n t e n z i o n e è q u e l l a d i s o s t e n e r e e r a f f o r z a r e S c h l e i n " , s p i e g a u n o d e g l i o r g a n i z z a t o r i . U n c o r r e n t o n e ? " V e d i a m o c h e n e v i e n e f u o r i " . A l m o m e n t o n o n c ' è u n n o m e n è s i è p e n s a t o a s t r u t t u r a r e l ' a r e a . S c a l e t t a , i n t e r v e n t i e o s p i t i d e l l a t r e g i o r n i d i M o n t e p u l c i a n o s o n o i n v i a d i d e f i n i z i o n e . C h i c i s t a l a v o r a n d o s p i e g a c h e i l a v o r i d o v r e b b e r o a r t i c o l a r s i t r a v e n e r d ì p o m e r i g g i o e d o m e n i c a m a t t i n a . S a b a t o d o v r e b b e e s s e r e l a g i o r n a t a d e d i c a t a p i ù s p e c i f i c a m e n t e a i ' c o n t e n u t i ' , i t e m i d e l l ' a g e n d a p e r " l ' a l t e r n a t i v a " e l a " s f i d a a l l a d e s t r a " . A n c h e c o n d i v e r s i o s p i t i . A p a r t i r e d a i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e p a r t i s o c i a l i , C o n f i n d u s t r i a e s i n d a c a t i . L a m a t t i n a t a d i d o m e n i c a s a r à q u e l l a p i ù ' p o l i t i c a ' e d o v r e b b e p r e v e d e r e l ' i n t e r v e n t o d i S c h l e i n .