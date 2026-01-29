R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " ' L ' I t a l i a c h e s e n t i a m o . A s c o l t a r e l e v o c i d e l P a e s e p e r c a m b i a r l o ' : è q u e s t o i l t i t o l o d e l l ' i n i z i a t i v a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c h e a t t r a v e r s e r à l ' I t a l i a p e r a s c o l t a r e c a t e g o r i e e c i t t a d i n i . I l p r i m o a p p u n t a m e n t o , ' U n ' a l t r a s t o r i a . L ' a l t e r n a t i v a n e l m o n d o c h e c a m b i a ' , s i s v o l g e r à s a b a t o 3 1 g e n n a i o d a l l e 1 6 a l l e 2 0 e d o m e n i c a 1 f e b b r a i o d a l l e 9 . 3 0 a l l e 1 8 a l l a F o n d a z i o n e G i a n g i a c o m o F e l t r i n e l l i , V i a l e P a s u b i o 5 a M i l a n o i n s i e m e a 5 0 v o c i d e l m o n d o c u l t u r a l e , e c o n o m i c o e s o c i a l e " . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l P d . " D u e g i o r n a t e d i d i a l o g o o r g a n i z z a t e d a l P d e d a l l a F o n d a z i o n e D e m o , g u i d a t a d a G i a n n i C u p e r l o , i n c u i c i s i c o n f r o n t e r à s u i g r a n d i c a m b i a m e n t i g l o b a l i , s u l l ’ i m p a t t o d e l l a t e c n o l o g i a e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s u i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , s u l l e d i s u g u a g l i a n z e e s u l l a d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a . L a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , s a r à p r e s e n t e a l l a d u e g i o r n i e i n t e r v e r r à d o m e n i c a p o m e r i g g i o a c o n c l u s i o n e d e i l a v o r i " . " N e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e s e g u i r a n n o a l t r e t a p p e d i a s c o l t o s u l a v o r o , i n d u s t r i a , a m b i e n t e , s a n i t à , w e l f a r e , s c u o l a , d i r i t t i e d e m o c r a z i a . P a r a l l e l a m e n t e , i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s a r à i m p e g n a t o c o n c e n t i n a i a d i v o l o n t a r i e e v o l o n t a r i i n u n a c a m p a g n a n e l l e p i a z z e e c o n i l p o r t a a p o r t a d o v e , a p a r t i r e d a l l e p e r s o n e c h e n o n v o t a n o p i ù , s i m e t t e r à a l l ’ a s c o l t o d e l l e n e c e s s i t à e d e l l e a s p e t t a t i v e d e l P a e s e . I l p e r c o r s o t e r m i n e r à a R o m a i l 7 m a r z o p r o s s i m o " .