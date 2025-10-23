Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Pace, salute, giovani, economia, intelligenza artificiale e Sardegna. Sono questi i temi al centro di 'Facciamo il punto', la due giorni di incontri e dibattiti organizzata dal senatore Pd, Marco Meloni. Liniziativa si terrà venerdì 24 e sabato 25 ottobre allExma - Centro Comunale dArte e Cultura, in via San Lucifero 71 a Cagliari". Si legge in una nota. "Facciamo il Punto vuole essere uno spazio di confronto sui grandi temi del presente, sulle sfide del futuro e sullattività parlamentare e istituzionale. A tre anni dallinizio della legislatura, è necessario dare più forza alle idee, alle iniziative e alle proposte concrete per la Sardegna e lItalia", spiega Meloni. "A Cagliari a ottobre e, poi, a Sassari a novembre manterremo fede alla promessa di accorciare sempre di più le distanze tra Parlamento e territori e tra cittadini e rappresentanti politici. Cè ancora molto da fare, ma siamo sulla strada giusta, per dare forma e sostanza allappello unitario,essenziale per tornare a battere la destra e restituire fiducia".