R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l b i s o g n o p r i n c i p a l e d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a è a v e r e u n a c c e s s o f a c i l e e a g e v o l a t o a l m e d i c o o a l l o p n e u m o l o g o " d a p o t e r c o n t a t t a r e " q u a n d o s e n t o n o c h e l a l o r o s a l u t e s t a c o m i n c i a n d o a v e n i r m e n o , t e m e n d o r i a c u t i z z a z i o n i , l a p a u r a p i ù g r a n d e " . C o s ì S i m o n a B a r b a g l i a , p r e s i d e n t e R e s p i r i a m o i n s i e m e A p s e c a r e g i v e r d i u n a p e r s o n a c o n B p c o , a l l ' e v e n t o o r g a n i z z a t o a M i l a n o d a S a n o f i , d e d i c a t o a u n n u o v o f a r m a c o b i o l o g i c o , d u p i l u m a b , p r e s t o d i s p o n i b i l e i n I t a l i a p e r i p a z i e n t i c h e n o n c o n t r o l l a n o i n m o d o a d e g u a t o l a p a t o l o g i a . A g g i u n g e M a r i a D o l o r e s L i s t a n t i , i n s e g n a n t e m i n d f u l n e s s e d e x f i s i o t e r a p i s t a , i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ' A s s o c i a z i o n e d e i p a z i e n t i c o n B p c o : " A f f i a n c h i a m o q u e s t e p e r s o n e c o n u n p e r c o r s o d i m i n d f u l n e s s , c h e v u o l d i r e c o n s a p e v o l e z z a e p r e s e n z a m e n t a l e . U t i l i z z i a m o i l r e s p i r o p r o p r i o i n c h i h a p r o b l e m i d i r e s p i r o . F a c c i a m o e m e r g e r e l e r i s o r s e s o p i t e c h e o g n u n o d i n o i h a , a n c h e i n u n a s i t u a z i o n e d i d i f f i c o l t à c o m e q u e l l a d e i p a z i e n t i c o n B p c o . L i s u p p o r t i a m o i n q u e s t o p e r c o r s o c o n f i d u c i a e c o n l ' i d e a c h e l a v i t a p u ò e s s e r e v i s s u t a p i e n a m e n t e a n c h e q u a n d o c i s o n o p r o b l e m i g r a v i c o m e q u e s t o " . C o m e r i m a r c a B a r b a g l i a , " c i ò c h e m a g g i o r m e n t e t e m o n o i p a z i e n t i è l a r i a c u t i z z a z i o n e , p e r c h é o g n i v o l t a c h e n e h a n n o u n a s i r e n d o n o c o n t o c h e l a l o r o a u t o n o m i a e q u a l i t à d i v i t a è c o m p r o m e s s a . L ' i m p a t t o d i q u e s t a m a l a t t i a s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e l p a z i e n t e è m o l t o f o r t e , s o p r a t t u t t o n e l l e f a s i p i ù a v a n z a t e " . A o g n i r i a c u t i z z a z i o n e i l l o r o " m o n d o s i r i m p i c c i o l i s c e s e m p r e d i p i ù . Q u e s t e p e r s o n e h a n n o l i m i t a z i o n e n e l l e p a s s e g g i a t e , n o n r i e s c o n o p i ù a f a r e l e s c a l e , o a f a r e l a s p e s a , d e v o n o o b b l i g a t o r i a m e n t e a p p o g g i a r s i a q u a l c u n o e i n i z i a n o a s e n t i r s i u n p e s o p e r l a f a m i g l i a . A o g n i r i a c u t i z z a z i o n e l a l o r o a u t o n o m i a s i r i d u c e , e s p e s s o t e m o n o c h e l e f a m i g l i e n o n r i e s c a n o p i ù a d o c c u p a r s i d i l o r o e s c e l g a n o l a s o l u z i o n e d e l l ' i n s e r i m e n t o i n s t r u t t u r e . S i t r a t t a d i u n a m o r t e e m o t i v a , o l t r e c h e f i s i c a " . A c a u s a d e l l a m a l a t t i a B a r b a g l i a h a g i à p e r s o i l p a d r e , " a c c a n i t o f u m a t o r e p e r o l t r e t r e n t ' a n n i " , e r e c e n t e m e n t e s e g u e l a m a d r e c h e h a a v u t o u n a d i a g n o s i d i B p c o c a u s a t a d a " u n ' e s p o s i z i o n e p r o f e s s i o n a l e " , a v e n d o l a v o r a t o n e l t e s s i l e . " P e r f o r t u n a - d i c e - o r a c i s o n o t e r a p i e d i f f e r e n t i d a q u a n d o è s t a t a d i a g n o s t i c a t a q u e s t a p a t o l o g i a a m i o p a p à . S i a m o p i ù d e t e r m i n a t i d i p r i m a n e l s o s t e n e r e l a m a m m a n e l s u o v i a g g i o c o n q u e s t a p a t o l o g i a e s p e r i a m o c h e i l s u o e s i t o s i a m o l t o d i v e r s o r i s p e t t o a q u e l l o d e l p a p à " .