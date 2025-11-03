B r e s c i a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a - a l t e r m i n e d e l l ' u d i e n z a d u r a t a c i r c a d u e o r e - s i è r i s e r v a t o d i d e c i d e r e s u i s e q u e s t r i d i t e l e f o n i , p c e h a r d d i s k o r d i n a t i d a l l a P r o c u r a d i B r e s c i a n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i ( p r e s e n t e i n a u l a ) e d e l p m P i e t r o P a o l o M a z z a , o g g i i n f o r z a a l l a P r o c u r a d i M i l a n o , a c c u s a t i d i p e c u l a t o e c o r r u z i o n e i n u n f i l o n e d ' i n d a g i n e d e l l ' i n c h i e s t a ' C l e a n ' s u l p r e s u n t o ' s i s t e m a P a v i a ' . L a d e c i s i o n e è a t t e s a e n t r o g i o v e d ì 6 n o v e m b r e .