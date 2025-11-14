B r e s c i a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i B r e s c i a s t a v a l u t a n d o l ' i p o t e s i d i r i c o r r e r e i n C a s s a z i o n e s u l l a d e c i s i o n e d e l R i e s a m e c h e l o s c o r s o 7 n o v e m b r e h a a n n u l l a t o i s e q u e s t r i n e i c o n f r o n t i d e l p m d i M i l a n o P i e t r o P a o l o M a z z a e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t i p e r p e c u l a t o e c o r r u z i o n e n e l l ' i n c h i e s t a s u l c o s i d d e t t o ' s i s t e m a P a v i a ' . L o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s . L a r i s e r v a s a r à s c i o l t a s o l o d o p o i l d e p o s i t o d e l l e m o t i v a z i o n i i n c u i v e r r à s p i e g a t a l a s c e l t a d i r e s t i t u i r e c e l l u l a r i , p c e g l i a l t r i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i a g l i i n d a g a t i ( p e r V e n d i t t i r e s t a n o s o t t o s e q u e s t r o p e r i l c a s o G a r l a s c o ) . I l s e q u e s t r o d e l l o s c o r s o 8 o t t o b r e e r a s c a t t a t o s u o r d i n e d e l l a p r o c u r a d i B r e s c i a , t i t o l a r i d e l f a s c i c o l o i l p r o c u r a t o r e c a p o F r a n c e s c o P r e t e e l a p m C l a u d i a M o r e g o l a , s e c o n d o c u i g l i i n d a g a t i a v r e b b e r o b e n e f i c i a t o d i " v a r i e u t i l i t à ( p r a n z i p r e s s o i l r i s t o r a n t e L i n o , v e n d i t a d i a u t o a p r e z z o i n f e r i o r e a q u e l l o d i m e r c a t o , e f f e t t u a z i o n e g r a t u i t a d i l a v o r i d i m a n u t e n z i o n e a l l e a u t o ) a f r o n t e d e l c o m p i m e n t o d i a t t i c o n t r a r i a i d o v e r i d ' u f f i c i o " , c o n s i s t i t i " n e l l ' a f f i d a m e n t o p r e s s o c c h é e s c l u s i v o a E s i t e l d e l n o l e g g i o d e g l i a p p a r a t i d i i n t e r c e t t a z i o n e e n e l l ' a f f i d a m e n t o e s c l u s i v o a C r S e r v i c e d e l n o l e g g i o d i a u t o v e t t u r e i n m i s u r a i n c o n g r u a r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e i n v e s t i g a t i v e e d e s t i n a t e a d u s o p r i v a t o n o n i n e r e n t e a l l e a t t i v i t à d i i n d a g i n e " . U n a t e s i c h e i l R i e s a m e s e m b r a n o n c o n d i v i d e r e , m a p e r c a p i r e s e l a s c e l t a d e l c o l l e g i o è l e g a t a a l l a m a n c a n z a d i g r a v i i n d i z i b i s o g n e r à a t t e n d e r e l e m o t i v a z i o n i c h e a r r i v e r a n n o a s t r e t t o g i r o .