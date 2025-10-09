M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n ' a u t o p a g a t a a p r e z z o s c o n t a t o p e r f a v o r i r e E s i t e l , l a s o c i e t à c h e p e r a n n i s i è o c c u p a t a , p e r c o n t o d e l l a P r o c u r a d i P a v i a , d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i e d e l l a f o r n i t u r a d e l l e a u t o p e r s e r v i z i d i a p p o s t a m e n t o e i n d a g i n i . E u n u s o n o n s t r e t t a m e n t e l e g a t o a l l a f u n z i o n e . S a r e b b e q u e s t a l ' a c c u s a m o s s a d a l l a P r o c u r a d i B r e s c i a n e i c o n f r o n t i d e l p m , o r a i n s e r v i z i o a M i l a n o , P i e t r o P a o l o M a z z a , i n d a g a t o a B r e s c i a p e r c o r r u z i o n e ( n o n i n a t t i g i u d i z i a r i c o m e p r e c e d e n t e m e n t e s c r i t t o , n d r ) e p e c u l a t o i n u n f i l o n e d e l l ' i n d a g i n e s u ' C l e a n 2 ' . I f a t t i c o n t e s t a t i r i s a l g o n o a l 2 0 1 9 . L a s o c i e t à E s i t e l è q u e l l a c h e n e l 2 0 1 7 s i o c c u p ò d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i a c a r i c o d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l a p r i m a v o l t a p e r l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o . M a z z a , l a s u a a b i t a z i o n e e l ' u f f i c i o a l q u a r t o p i a n o d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a s o n o s t a t i p e r q u i s i t i o g g i , è d i f e s o d a g l i a v v o c a t i M a s s i m o D i n o i a e F a b r i z i o F e d e r i c i . " S o n o m o l t o f i d u c i o s o c h e s i r i s o l v e r à t u t t o n e l p i ù b r e v e t e m p o p o s s i b i l e " , s p i e g a D i n o i a .