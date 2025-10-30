M i l a n o , ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à l u n e d ì 3 n o v e m b r e l ' u d i e n z a d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a p e r l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i e i l p m P i e t r o P a o l o M a z z a , o g g i i n f o r z a a l l a P r o c u r a d i M i l a n o , i n d a g a t i p e r p e c u l a t o e c o r r u z i o n e i n u n f i l o n e d ’ i n d a g i n e d e l l ’ i n c h i e s t a ' C l e a n ' . D i r e c e n t e , s i a M a z z a c h e V e n d i t t i s o n o s t a t i s o t t o p o s t i a p e r q u i s i z i o n e e s e q u e s t r o e d è p r o p r i o s u l m a t e r i a l e f i n i t o n e l l a m a n i d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a c h e i d i f e n s o r i h a n n o p r e s e n t a t o r i c o r s o . D o m e n i c o A i e l l o , l e g a l e d i V e n d i t t i , e l ' a v v o c a t o M a s s i m o D i n o i a c h e a s s i s t e M a z z a s i o p p o n g o n o a l l a g e n e r i c i t à d e l d e c r e t o c h e h a p o r t a t o a l s e q u e s t r o d i c e l l u l a r i , c o m p u t e r , h a r d d i s k e a l t r o m a t e r i a l e i n f o r m a t i c o . P e r l a p r o c u r a d i B r e s c i a , g l i i n d a g a t i a v r e b b e r o b e n e f i c i a t o d i " v a r i e u t i l i t à ( p r a n z i p r e s s o i l r i s t o r a n t e L i n o , v e n d i t a d i a u t o a p r e z z o i n f e r i o r e a q u e l l o d i m e r c a t o , e f f e t t u a z i o n e g r a t u i t a d i l a v o r i d i m a n u t e n z i o n e a l l e a u t o ) a f r o n t e d e l c o m p i m e n t o d i a t t i c o n t r a r i a i d o v e r i d ' u f f i c i o " , c o n s i s t i t i " n e l l ' a f f i d a m e n t o p r e s s o c c h é e s c l u s i v o a E s i t e l d e l n o l e g g i o d e g l i a p p a r a t i d i i n t e r c e t t a z i o n e e n e l l ' a f f i d a m e n t o e s c l u s i v o a C r S e r v i c e d e l n o l e g g i o d i a u t o v e t t u r e i n m i s u r a i n c o n g r u a r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e i n v e s t i g a t i v e e d e s t i n a t e a d u s o p r i v a t o n o n i n e r e n t e a l l e a t t i v i t à d i i n d a g i n e " s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o d e l l a p m C l a u d i a M o r e g o l a . P e r V e n d i t t i s i t r a t t a d i u n s e c o n d o s e q u e s t r o d a t o c h e l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e è s t a t o p e r q u i s i t o n e l c a s o G a r l a s c o d o v e è i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é , s e c o n d o l ' a c c u s a , a v r e b b e r i c e v u t o d e n a r o ( t r a i 2 0 - 3 0 m i l a e u r o ) p e r c h i e d e r e i n f r e t t a n e l 2 0 1 7 l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i . I n q u e s t o c a s o s i è i n a t t e s a d i u n a n u o v a u d i e n z a a v a n t i a l R i e s a m e d i B r e s c i a d o p o c h e g i à u n a v o l t a g l i s t e s s i g i u d i c i h a n n o s t a b i l i t o l a r e s t i t u z i o n e d i t u t t o i l m a t e r i a l e i n f o r m a t i c o s e q u e s t r a t o a l l ' e x m a g i s t r a t o .