R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - H a n n o b l o c c a t o u n a g i o r n a l i s t a i n s i e m e a i c o l l e g h i d e l l a t r o u p e d i M e d i a s e t , v e n e r d ì s c o r s o a l Q u a r t i c c i o l o a R o m a , t e n t a n d o d i p o r t a r l e v i a i l c e l l u l a r e . S u l p o s t o è i n t e r v e n u t a l a p o l i z i a c h e h a p o i a r r e s t a t o d u e p e r s o n e e c h e c o n t i n u a a d i n d a g a r e s u l l ' a c c a d u t o . D a q u a n t o r i c o s t r u i t o , l a g i o r n a l i s t a s i t r o v a v a i n s i e m e a i c o l l e g h i i n a u t o , i n v i a O s t u n i , d o p o u n s e r v i z i o a l P a r c o d i T o r T r e T e s t e d o v e a v e v a f a t t o a n c h e d e i f i l m a t i c o n i l c e l l u l a r e . L a v e t t u r a è s t a t a s e g u i t a i n a u t o e c o s t r e t t a a f e r m a r s i , d a l m e z z o s o n o p o i s c e s i q u a t t r o g i o v a n i : d u e h a n n o d i s t r a t t o i c o l l e g h i d e l l a d o n n a , g l i a l t r i h a n n o c e r c a t o d i s t r a p p a r e i l c e l l u l a r e d a l l e m a n i d e l l a c r o n i s t a . N o n e s s e n d o c i r i u s c i t i , s o n o p o i s c a p p a t i . S u l p o s t o s o n o a r r i v a t i i f a l c h i e l e v o l a n t i d e l l a P o l i z i a c h e s o n o r i u s c i t i a r i n t r a c c i a r e d u e d e i p r e s u n t i r e s p o n s a b i l i : u n m a r o c c h i n o d i 2 3 a n n i e u n t u n i s i n o d i 2 4 a n n i a r r e s t a t i . P r o s e g u o n o g l i a c c e r t a m e n t i p e r r i s a l i r e a i c o m p l i c i .