R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " P a r l a r e d e l l a r i f o r m a p a t r o n a t i o g g i s i g n i f i c a p a r l a r e d i u n a g r a n d i s s i m a r e t e d i p r o s s i m i t à c h e o g n i a n n o i n I t a l i a e n e l m o n d o a c c o m p a g n a d i v e r s i m i l i o n i d i l a v o r a t r i c i , l a v o r a t o r i , p e n s i o n a t e , p e n s i o n a t i e p i ù i n g e n e r a l e i c i t t a d i n e e c i t t a d i n i , g i o v a n i e m e n o g i o v a n i , i n q u e l l a c h e è l a t u t e l a i n d i v i d u a l e , c h e n e g l i u l t i m i v e n t ’ a n n i è c a m b i a t a t a n t i s s i m o p e r c h é s o n o c a m b i a t e l e p r e s t a z i o n i " . A d i r l o , i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , M i c h e l e P a g l i a r o , p r e s i d e n t e d e l l ' I n c a C g i l . " S e è p u r v e r o - a v v e r t e - c h e s i a m o d i f r o n t e a d u n o s t a t o s o c i a l e v i a v i a s e m p r e m e n o g e n e r o s o , p e r c u i l ’ a c c e s s o a l l e p r e s t a z i o n i s p e s s o è s e m p r e p i ù d i f f i c i l e , v a a n c h e d e t t o c h e a m b i t i c o m e l a d i g i t a l i z z a z i o n e , l ’ a v v e n t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a n n o c o n t r i b u e n d o a l l a r i d u z i o n e d e l f r o n t - o f f i c e g r a n i n p a r t e d e l l a P a , p e r c u i i l l a v o r o d e i p a t r o n a t i d i v e n t a s e m p r e p i ù p r e z i o s o . M o d e r n i z z a r l o s i g n i f i c a a g g a n c i a r l o a l l a r e a l t à d e l P a e s e e a l c a m b i a m e n t o i n a t t o : l ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i a c c r e s c e r e e f f i c i e n z a e s o p r a t t u t t o q u a l i t à d e i n o s t r i s e r v i z i " . " D a o l t r e u n d e c e n n i o - s o t t o l i n e a - r i v e n d i c h i a m o u n a r i f o r m a . C o n l ’ a t t u a l e g o v e r n o a b b i a m o s v o l t o u n i n c o n t r o m o l t o i m p o r t a n t e i l 2 0 f e b b r a i o d e l 2 0 2 4 , a l l a p r e s e n z a d e l l a m i n i s t r a d e l L a v o r o M a r i n a E l v i r a C a l d e r o n e . E ' s t a t a a p e r t a l a d i s c u s s i o n e s u l l a r i f o r m a m a , d o p o o l t r e u n a n n o e m e z z o , c i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n n u l l a d i f a t t o . L ’ i d e a s u c u i a b b i a m o d i s c u s s o è s t a t a q u e l l a d i s e m p l i f i c a r e l ’ a t t i v i t à i s p e t t i v a a t t r a v e r s o l ’ a i u t o d e l l a t e c n o l o g i a : b a s t e r e b b e m e t t e r e i n l i n e a m a n d a t o d i p a t r o c i n i o - d o m a n d a - p r o v v e d i m e n t o p e r a r r i v a r e a l l a d e f i n i z i o n e d e l l ’ a t t i v i t à s v o l t a d a o g n i s i n g o l o p a t r o n a t o a t t r a v e r s o u n s e m p l i c e c l i c : u n a s c e l t a c h e c o n s e n t i r e b b e d i l i b e r a r e c o s ì g l i i s p e t t o r i d e l l a v o r o , c h e o g n i a n n o s o n o c h i a m a t i a v e r i f i c a r e l e p r a t i c h e u n a a d u n a . I n u n p a e s e d o v e l a c a r e n z a d e g l i i s p e t t o r i d e l l a v o r o è c r o n i c a e d o v e o g n i g i o r n o q u a s i 4 p e r s o n e f r a l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i m u o i o n o d i l a v o r o , c o n u n a s i m i l e s c e l t a , d a u n l a t o , s i p o t r e b b e e f f i c i e n t a r e i l s i s t e m a d e i p a t r o n a t i e d a l l ’ a l t r o m a n d a r e g l i i s p e t t o r i n e i l u o g h i d i l a v o r o p e r v e r i f i c a r n e s a l u b r i t à e s i c u r e z z a " . I n c h e m o d o l ' I n c a g u a r d a a l f u t u r o d e i p a t r o n a t i , i n a t t e s a d e l l a r i f o r m a ? " I n p r i m o l u o g o - s p i e g a i l p r e s i d e n t e P a g l i a r o - r i v e n d i c a n d o i l t e m a d e l l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e v i s i t e i s p e t t i v e , c h e r e s t a u n t e m a p r i o r i t a r i o . T r a l ’ a l t r o , q u a l c h e g i o r n o f a i l T a r d e l L a z i o h a p u b b l i c a t o u n a s e n t e n z a , s u n o s t r o r i c o r s o , c h e c i d à r a g i o n e , o b b l i g a n d o i l m i n i s t e r o d e l L a v o r o a c h i u d e r e l ’ a n n u a l i t à 2 0 2 2 e n t r o 3 0 g i o r n i d a l l a s e n t e n z a " . " I r i t a r d i d e l l e c h i u s u r e - r i m a r c a - s o n o a s s u r d i : i l 2 0 1 7 è s t a t o c h i u s o n e l 2 0 2 5 d o p o b e n 8 a n n i I n o l t r e , c o n i l C e . P a , i l r a g g r u p p a m e n t o c h e m e t t e i n s i e m e i p a t r o n a t i I n c a , I n a s , I t a l e A c l i , c h e d a s o l i r a p p r e s e n t a n o o l t r e i l 5 0 % d i t u t t a l ' a t t i v i t à p a t r o c i n a t a i n I t a l i a e n e l m o n d o , a b b i a m o a v v i a t o u n g r u p p o d i l a v o r o t e c n i c o , p e r a v a n z a r e p r o p o s t e : d a l l e a t t i v i t à s v o l t e a l l ’ e s t e r o a l l a d e f i n i z i o n e d i n u o v i i n d i c a t o r i d i q u a l i t à , d a l l a r e v i s i o n e d e l l e t a b e l l e m i n i s t e r i a l i , a t u t t o q u e l l o c h e p u ò e s s e r e u t i l e p e r r a f f o r z a r e l a n o s t r a r e t e d i p r o s s i m i t à , s e n z a e s c l u d e r e l a p o s s i b i l i t à d i n u o v e a t t i v i t à " . " N o n a c a s o - f a n o t a r e - a b b i a m o i n t r a p r e s o i n t e r l o c u z i o n i c o n i C o m u n i i t a l i a n i a t t r a v e r s o l ’ A n c i e c o n l e R e g i o n i a t t r a v e r s o l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i . V o g l i a m o e v i t a r e r i f o r m e a f f r e t t a t e , i p a t r o n a t i n o n s o n o s e m p l i c i s p o r t e l l i : r a p p r e s e n t a n o u n a r e t e d i p r o s s i m i t à s o c i a l e c h e c o m b a t t e s o l i t u d i n e , m a r g i n a l i t à , i s o l a m e n t o n e l l e p e r i f e r i e e n e l l e a r e e i n t e r n e d e l P a e s e . E ' u n v a l o r e c o s t i t u z i o n a l e r i c o n o s c i u t o a n c h e d a l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e . D a q u a n d o s i a m o n a t i ( e q u e s t ’ a n n o a f e b b r a i o a b b i a m o c o m p i u t o o t t a n t ’ a n n i ) a b b i a m o c o n t r i b u i t o a l l ’ e m a n c i p a z i o n e d e l l e p e r s o n e e p i ù i n g e n e r a l e d e l l a s o c i e t à e a n c h e a d e s s o a b b i a m o r a c c o l t o l a s f i d a d e l c a m b i a m e n t o e v o g l i a m o c o n t i n u a r e a f a r e l a n o s t r a p a r t e " .