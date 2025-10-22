R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e l 1 9 6 5 , i n u n ' I t a l i a a t t r a v e r s a t a d a u n a p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e c u l t u r a l e , P i e t r o B a r i l l a i n c o n t r a M i n a a R o m a . È l ’ i n i z i o d i u n a r i v o l u z i o n e c h e h a e l e v a t o l a p a s t a a c a p o l a v o r o e i c o n a d i s t i l e . A 6 0 a n n i d a l p r i m o C a r o s e l l o B a r i l l a c o n M i n a t e s t i m o n i a l , l a F o n d a z i o n e M a g n a n i - R o c c a d i M a m i a n o d i T r a v e r s e t o l o ( P a r m a ) d e d i c a u n a s e z i o n e s p e c i a l e d e l l a m o s t r a " M o d a e p u b b l i c i t à i n I t a l i a 1 9 5 0 - 2 0 0 0 " a q u e s t o s t r a o r d i n a r i o s o d a l i z i o , e s p o n e n d o u n a s e l e z i o n e d i a b i t i d i s c e n a , f i l m a t i e m a t e r i a l i f o t o g r a f i c i p r o v e n i e n t i d a l l ' A r c h i v i o S t o r i c o B a r i l l a . E o r g a n i z z a , n e l l ’ a m b i t o d i ' A p r i t i M o d a 2 0 2 5 ' e i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l a P a s t a , i l 2 5 o t t o b r e , l ’ e v e n t o s p e c i a l e ' P a s t a D i v a - M i n a e l a m o d a i n I t a l i a n e g l i a n n i S e s s a n t a n e i C a r o s e l l i B a r i l l a ' c h e r e s t i t u i s c e u n o s p a c c a t o i m p e r d i b i l e d e l l ’ I t a l i a d e g l i a n n i S e s s a n t a . I m a t e r i a l i e s p o s t i a l l a F o n d a z i o n e M a g n a n i - R o c c a t e s t i m o n i a n o u n u n i c u m n e l l a c o m u n i c a z i o n e p u b b l i c i t a r i a i t a l i a n a : a d i r i g e r e M i n a f u r o n o r e c l u t a t i g r a n d i n o m i d i c i n e m a e t e l e v i s i o n e c o m e V a l e r i o Z u r l i n i , P i e r o G h e r a r d i ( d u e v o l t e p r e m i o O s c a r p e r i c o s t u m i i n ' L a D o l c e V i t a ' e ' 8 e 1 / 2 ' ) , A n t o n e l l o F a l q u i , E n z o T r a p a n i e d E n r i c o S a n n i a , c h e c o s t r u i s c o n o u n m e s s a g g i o p u b b l i c i t a r i o r a f f i n a t o e g r a f i c a m e n t e p e r f e t t o , t r a s c e n o g r a f i e s u r r e a l i , a b i t i e s t r o s i , i n q u a d r a t u r e a r d i t e e m o n t a g g i a g g r e s s i v i e d i n a m i c i . A l c e n t r o M i n a : a f f a s c i n a n t e e c o i n v o l g e n t e , c o n l a s u a m i m i c a e r e c i t a z i o n e u n i c h e , a c c a r e z z a l e s c a t o l e d i p a s t a o t r o n e g g i a s u g i g a n t e s c h e c o n f e z i o n i d a n d o v o c e a l l a q u a l i t à d e l l a p a s t a c o n i l c e l e b r e c l a i m : " B c o m e B u o n a c u c i n a , B c o m e B a r i l l a , u n t o c c o d i a l t a c u c i n a n e i p i a t t i s e m p l i c i d i o g n i g i o r n o " . M i n a s i m u o v e c o n e l e g a n z a i n a m b i e n t i v a s t i – s t r u t t u r e g e o m e t r i c h e , a r c h i t e t t u r e i n d u s t r i a l i , r o v i n e c l a s s i c h e , l a b i r i n t i d i s p e c c h i – o a c c a n t o a l l e o p e r e d ' a r t e d i R e n é M a g r i t t e e M a r i o C e r o l i , i n d o s s a n d o a b i t i f a n t a s i o s i , o n i r i c i e p r o v o c a t o r i c h e t r a s f o r m a n o l a c a n t a n t e i n m u s a , s t r e g a , m e d u s a i n c a n t a t r i c e , f i o r e p r e z i o s o o a l g i d a g e i s h a . E a n c h e i l l o o k d i M i n a r i f l e t t e e t a l v o l t a a n t i c i p a l e m o d e d e l t e m p o e l ’ e v o l u z i o n e d e l s u o s t i l e : d a r a g a z z a y é - y é d e l 1 9 6 5 c o n c a p e l l i c o r t i e s c a l a t i a l l a T w i g g y , a f e m m e f a t a l e t e m p e s t a t a d i s t r a s s e p a i l l e t t e s , f i n o a l l ' a n g e l o d e c a d e n t e d a i l u n g h i b o c c o l i s p e t t i n a t i d e g l i u l t i m i c a r o s e l l i f i r m a t i d a Z u r l i n i n e l 1 9 7 0 . L a s t o r i c a c o l l a b o r a z i o n e c o n M i n a h a s e g n a t o p e r B a r i l l a a n c h e u n a s c e l t a , a l l ’ i n s e g n a d e l l a m o d e r n i t à , p e r f e t t a m e n t e a d a t t a a i p r o d o t t i c h e i n q u e g l i a n n i v e n i v a n o p r o m o s s i d a i c a r o s e l l i ( d o p o d u e m i n u t i d i m u s i c a , s e g u i v a n o 3 0 s e c o n d i d i p u b b l i c i t à ) . B a s t i p e n s a r e a l l a r i v o l u z i o n e c h e s e g n ò l ’ a r r i v o d e l l a p a s t a c o n f e z i o n a t a , c h e d i v e n t ò c o n M i n a u n p i a t t o t r e n d y , d i s t i l e , a d a t t o a d i v e r s e i n t e r p r e t a z i o n i . F i n o a l l a p r o d u z i o n e d e i s u g h i p r o n t i c h e c o m i n c i a p r o p r i o n e l 1 9 6 9 , n e l p i e n o d a l l a p a r t n e r s h i p c o n M i n a p e r C a r o s e l l o . T u t t i p r o d o t t i c h e s o n o a n c o r a o g g i s u l m e r c a t o e c h e v e n g o n o e s p o r t a t i i n t u t t o i l M o n d o . L a F o n d a z i o n e M a g n a n i - R o c c a o s p i t a u n a s e l e z i o n e d e g l i a b i t i d i s e g n a t i d a P i e r o G h e r a r d i e c u c i t i d a l l a s a r t o r i a d i G a b r i e l e M a y e r , i n s i e m e a l l e f o t o g r a f i e d i s c e n a d i P i e r o P a s c u t t i n i ( 1 9 3 6 - 2 0 0 9 ) , f o t o g r a f o d e l l e d i v e d i C i n e c i t t à . I l 2 5 o t t o b r e a l l e 1 6 . 3 0 , n e l l ' a m b i t o d i ' A p r i t i M o d a 2 0 2 5 ' , s i t e r r à u n a c o n f e r e n z a - e v e n t o c o n l a p r o i e z i o n e d i a l c u n i d e i p i ù e m o z i o n a n t i c a r o s e l l i , p e r r i v i v e r e l e a t m o s f e r e d i q u e l l a s t a g i o n e i r r i p e t i b i l e . N e p a r l e r a n n o G i a n c a r l o G o n i z z i , C u r a t o r e d e l l ' A r c h i v i o S t o r i c o B a r i l l a , e d E m m a n u e l G r o s s i , e s p e r t o d i s t o r i a d e l l o s p e t t a c o l o e c u r a t o r e d e l l a s e z i o n e m u l t i m e d i a l e d e l l a m o s t r a “ M o d a e p u b b l i c i t à i n I t a l i a 1 9 5 0 - 2 0 0 0 ” , i n e s p o s i z i o n e p r e s s o l a F o n d a z i o n e M a g n a n i - R o c c a . “ I f i l m a t i c o m m e r c i a l i r e a l i z z a t i d a M i n a p e r B a r i l l a p o s s o n o e s s e r e a r a g i o n e c o n s i d e r a t i f r a i p i ù a l t i r i s u l t a t i d e l l a p u b b l i c i t à i t a l i a n a d e g l i a n n i S e s s a n t a " , a f f e r m a G i a n c a r l o G o n i z z i , c u r a t o r e d e l l ' A r c h i v i o s t o r i c o B a r i l l a e c o - c u r a t o r e d e l l a m o s t r a ‘ P a s t a D i v a ’ . " C i p e r m e t t o n o a n c o r a o g g i d i l e g g e r e i n f i l i g r a n a l ' e v o l u z i o n e s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l n o s t r o P a e s e " . L ' i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l l a n o n a e d i z i o n e d i A p r i t i M o d a , l a m a n i f e s t a z i o n e c h e i l 2 5 e 2 6 o t t o b r e a p r i r à l e p o r t e d i c i r c a c e n t o r e a l t à d e l M a d e i n I t a l y , d a l n o r d a l s u d d ' I t a l i a , p e r v i s i t e g u i d a t e g r a t u i t e e i n c o n t r i c o n s t i l i s t i , a r t i g i a n i e m a e s t r a n z e e c o m p r e n d e r e c o m e n a s c o n o c a p i e a c c e s s o r i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a c o s t r u i r e l a r e p u t a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a . I 6 5 c o r t o m e t r a g g i , g l i a b i t i e l e f o t o d i s c e n a d e i C a r o s e l l i B a r i l l a c o n M i n a s o n o v i s i b i l i a n c h e o n l i n e s u l s i t o d e l l ' A r c h i v i o S t o r i c o B a r i l l a : w w w . a r c h i v i o s t o r i c o b a r i l l a . c o m .