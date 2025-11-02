R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " 5 0 a n n i f a v e n i v a u c c i s o P i e r p a o l o P a s o l i n i . L a s u a f i g u r a i n t e l l e t t u a l e è e n o r m e e o l t r e p a s s a i c o n f i n i n a z i o n a l i . P o e t a , r e g i s t a , s c r i t t o r e , g i o r n a l i s t a . P o r t a t o r e d i u n ' i d e n t i t à r u r a l e c h e a v e v a i n s é u n a r e l i g i o s i t à l a i c a . A n t i c i p a t o r e d e i r i s c h i d e l d e g r a d o c o n s u m i s t i c o , c r i t i c ò a s p r a m e n t e l a s u d d i v i s i o n e c a t e g o r i a l e , l ' a n t i f a s c i s m o d i m a n i e r a c h e a s u o d i r e r a f f o r z a v a s o l o i l p o t e r e d o m i n a n t e " . L o s c r i v e s u l l e s u e p a g i n e s o c i a l l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " L a d i f e s a d e l p r o l e t a r i a t o l o p o r t ò a s c h i e r a r s i a f a v o r e d e i p o l i z i o t t i d i V a l l e G i u l i a d e f i n i t i i v e r i f i g l i d e l p o p o l o . N e l l ' a r t i c o l o p u b b l i c a t o s u l C o r r i e r e , " I o s o " , d e s c r i s s e l u c i d a m e n t e i l d r a m m a d e l t e r r o r i s m o e d e l l o s t r a g i s m o m e t t e n d o i n g u a r d i a l e o p p o s t e f a z i o n i d a l p e r s i s t e r e i n a t t e g g i a m e n t i d i l o t t a r e c i p r o c a c h e f a c e v a n o c o m o d o s o l o a c h i v o l e v a m a n t e n e r e i n t a t t o i l p o t e r e . P e r i s u o i s c r i t t i , p e r l a d i f e s a d e l m o n d o r u r a l e , f u u n c o n s e r v a t o r e d e l l e t r a d i z i o n i m a a n c h e u n o s t r a o r d i n a r i o i n t e r p r e t e d i s e n t i m e n t i d i g i u s t i z i a s o c i a l e . È n e l P a n t h e o n d e g l i i t a l i a n i c h e h a n n o r e s o g r a n d e l a n o s t r a N a z i o n e " , c o n c l u d e P r o c a c c i n i .