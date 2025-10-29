R o m a , 2 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - U n a " e r e d i t à c h e , c o m e i t a l i a n i , t u t t i a b b i a m o d a v a n t i e d i c u i d o b b i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i " ( F d I ) . " C e l e b r i a m o n o n s o l o u n m i t o , m a r i c o n o s c i a m o l ' e s e m p i o d i u n a v o c e c h e a n c o r a o g g i c i c h i e d e d i p e n s a r e " ( L e g a ) . " U n a v o c e u n i c a , s c o m o d a , l u n g i m i r a n t e " ( N m ) . L ' a u l a d e l l a C a m e r a c o m m e m o r a P i e r P a o l o P a s o l i n i e l ' a u t o r e d i ' S c r i t t i c o r s a r i ' r i e s c e , a 5 0 a n n i d a l l a s u a m o r t e , a m e t t e r e t u t t i d ' a c c o r d o e a d e n t r a r e , v i a M o n t e c i t o r i o , n e l P a n t h e o n s i a d e l l a d e s t r a c h e d e l l a s i n i s t r a . I n i z i a , p e r i l P d , R o b e r t o M o r a s s u t . C h e p a r l a s u b i t o d i u n " P a s o l i n i n o n c l a s s i f i c a b i l e " e q u i n d i " f i g u r a t i r a t a p e r l a c a m i c i a d a t u t t i " . I l d e p u t a t o , c o n a l f i a n c o l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n c h e a n n u i s c e , r i c o r d a i l f a t t o c h e l o s c r i t t o r e e r e g i s t a " n o n f u a m a t o d a l l a d i r i g e n z a d e l P c i , c h e p r e f e r i v a i l r a c c o n t o d e l m o n d o p r o l e t a r i o e g u a r d a v a c o n s o s p e t t o a l s o t t o p r o l e t a r i a t o " . M a M o r a s s u t m e t t e a n c h e i n g u a r d i a : a n c h e s e " i l s u o r i c o r d o s i p r e s t a a m o l t e p l i c i r i f l e s s i o n i " , p e r P a s o l i n i " l o s c a n d a l o e r a l a p r e s s i o n e d e l p o t e r e p o l i t i c o e c l e r i c a l e d i a l l o r a e c h i d a d e s t r a o g g i l o a c c a r e z z a d o v r e b b e r i c o r d a r s i d i q u e s t o " . M a è p r o p r i o d a l l a d e s t r a d e l l ' e m i c i c l o c h e a r r i v a i l t r a s p o r t o m a g g i o r e p e r i l r i c o r d o d i P a s o l i n i . A l e s s a n d r o A m o r e s e , p e r F d I , i n t e r v i e n e a p p l a u d i t o d a i s u o i v i c i n i d i s c r a n n o : " U n a f i g u r a t r o p p o c o m p l e s s a p e r p r o v a r e a s t r a t t o n a r l a n e l 2 0 2 5 " , p r e m e t t e . U n " i n t e l l e t t u a l e d i s o r g a n i c o " , a g g i u n g e . I l d e p u t a t o m e l o n i a n o l o r i c o r d a , t r a l e a l t r e c o s e , c o m e " c o r a g g i o s o s u p i ù f r o n t i , l ' a b o r t o , l o s t r a g i s m o " e c o n " l a l i b e r t à d i s c h i e r a r s i n e l ' 6 8 c o n i f i g l i d e l p o p o l o e n o n c o n i f i g l i d e l l a b o r g h e s i a " . P a s o l i n i h a a v u t o " u n a p p r o c c i o i r r e g o l a r e s u t a n t i f r o n t i " e a n c h e p e r q u e s t o , p e r A m o r e s e , l a s c i a u n a " s u a e r e d i t à c h e t u t t i , c o m e i t a l i a n i , d o b b i a m o a v e r e d a v a n t i e d i c u i d o b b i a m o e s s e r e c o n s c i e o r g o g l i o s i " . ( A d n k r o n o s ) - P a s o l i n i è s t a t o " p r o b a b i l m e n t e i l p i ù g r a n d e i n t e l l e t t u a l e d e l d o p o g u e r r a i t a l i a n o . U o m o s t r a o r d i n a r i o , u n i c o " , e s o r d i s c e p e r l a L e g a S i m o n a L o i z z o . " O m o s e s s u a l e , f u e s p u l s o d a l P c i " , i n c a l z a l a d e p u t a t a s o t t o l i n e a n d o : " F u l u i a m e t t e r e i n g u a r d i a d a l f a s c i s m o a n t i f a s c i s t a " e " f u c o n t r o l a d e s t r a m a a n c h e c o n t r o l e c e r t e z z e a u t o c e l e b r a t i v e d e l l a s i n i s t r a " . L a L o i z z o n o n h a d u b b i , d i P a o l i n i r e s t a " u n p a t r i m o n i o d a d i f e n d e r e o g n i g i o r n o " e p e r q u e s t o " c e l e b r i a m o n o n s o l o u n m i t o m a r i c o n o s c i a m o l ' e s e m p i o d i u n a v o c e c h e a n c o r a o g g i c i c h i e d e d i p e n s a r e " . O m a g g i a l l a f i g u r a e a l p e n s i e r o d e l l ' a u t o r e d i ' P e t r o l i o ' a r r i v a n o d a F o r z a I t a l i a ( " l a s u a e r e d i t à c i a p p a r t i e n e c o m e p a t r i m o n i o c o m u n e " , d i c e P a o l o E m i l i o R u s s o ) ; d a l M 5 s ( " u n o d e g l i i n t e l l e t t u a l i p i ù i n f l u e n t i d e l s e c o l o s c o r s o " , p e r G a e t a n o A m a t o ) ; d a A z i o n e ( " P a s o l i n i a p p a r t e n e v a a u n a f o r m a d i p e n s i e r o e p e r q u e s t o s t r i d e u n p ò q u e s t a u n a n i m i t à , a v r e b b e g u a r d a t o a q u e s t a c e l e b r a z i o n e c o n s o s p e t t o " , a m m e t t e V a l e n t i n a G r i p p o ) ; d a A v s ( " l a R a d i c a l e M e l l i n i c h i e s e c o n t o a C o s s i g a d e l d i v i e t o d i c o m m e m o r a z i o n i a u n a n n o d a l l a s u a m o r t e " , r i c o r d a L u a n a Z a n e l l a ) ; d a I v ( " i n t e l l e t t u a l e c o r a g g i o s o e a n t i c o n f o r m i s t a , f i g u r a c o n t r o c o r r e n t e " , d i c e R o b e r t o G i a c h e t t i ) . M a i l c o l p o d i s c e n a a r r i v a c o n M a u r i z i o L u p i , c h e r a c c o n t a : " N e l m a g g i o d e l l ' 8 2 o r g a n i z z a i u n a r a s s e g n a d i f i l m d a l t i t o l o ' L ' i m m i n e n z a d i C r i s t o i n P a s o l i n i ' , c i a c c u s a r o n o d i s c i p p o c u l t u r a l e . . . " . E i n v e c e , a r g o m e n t a i l l e a d e r d i N o i M o d e r a t i , " d o n G i u s s a n i c i d i s s e d i l e g g e r e ' S c r i t t i c o r s a r i ' e a r r i v ò a d i r e c h e P a s o l i n i e r a l ' u n i c o , v e r o , i n t e l l e t t u a l e c a t t o l i c o d i q u e l l ' e p o c a " . E r a " f u o r i d a l l a c o l l o c a z i o n e a d e s t r a o a s i n i s t r a , h a c r i t i c a t o l a n u o v a d e s t r a e l a n u o v a s i n i s t r a s e s s a n t o t t i n a d i a l l o r a " . A n c h e p e r q u e s t o , p e r L u p i , " c o m m e m o r a r l o p u ò a i u t a r c i a c a p i r e i n o s t r i t e m p i " .