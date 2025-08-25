R o m a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - S a r à l a C a m e r a l ' e p i c e n t r o d e i l a v o r i p a r l a m e n t a r i i n u n a r i p r e s a d o p o l e v a c a n z e e s t i v e , p r e v i s t a p e r i l 9 s e t t e m b r e , c h e s i p r e a n n u n c i a p a r t i c o l a r m e n t e a c c e s a . L a G i u n t a d e l l e A u t o r i z z a z i o n i d i M o n t e c i t o r i o p e r t u t t o i l m e s e s a r à c h i a m a t a i n f a t t i a d e s a m i n a r e l a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e i m i n i s t r i d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o , e d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , e d e l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o , p e r l a v i c e n d a d e l r i m p a t r i o i n L i b i a d i A l m a s r i . P r i m o p a s s o s a r à l a d e f i n i z i o n e d e l c a l e n d a r i o d e l l e s e d u t e e l a n o m i n a d e l r e l a t o r e , m e n t r e n e l m e s e d i o t t o b r e d o v r e b b e p r o n u n c i a r s i l ' A s s e m b l e a i n v i a d e f i n i t i v a . S e m p r e a M o n t e c i t o r i o g i à a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o s i n d a l l e p r i m e r i u n i o n i d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a p e r l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , a t t e s a d a l l a s e c o n d a l e t t u r a d e l l a C a m e r a e p o i d e l S e n a t o . L ' o b i e t t i v o è a c c e l e r a r e l ' i t e r d e l p r o v v e d i m e n t o p e r p o t e r a r r i v a r e a l r e f e r e n d u m n e l 2 0 2 6 . S e m b r a i n v e c e r i m a n e r e i n s t a n d b y i l d i s e g n o d i l e g g e p e r l ' e l e z i o n e d i r e t t a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , c h e h a o t t e n u t o s o l o u n p r i m o v i a l i b e r a a p a l a z z o M a d a m a . L a C a m e r a s a r à p o i c h i a m a t a a d e s a m i n a r e i n p r i m a l e t t u r a i l d e c r e t o l e g g e s u l l a T e r r a d e i f u o c h i e q u e l l o s u l l ’ o r g a n i z z a z i o n e g i u d i z i a r i a e s u l p r o c e s s o c i v i l e p e r a g e v o l a r e i l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i p r e v i s t i d a l P n r r e n t r o i l t e r m i n e d e l 3 0 g i u g n o 2 0 2 6 . I n c a l e n d a r i o i n f i n e i l d i s e g n o d i l e g g e p e r l ' a s s e s t a m e n t o d i b i l a n c i o g i à l i c e n z i a t o d a l S e n a t o . E c o m e o g n i a n n o d a m e t à o t t o b r e s a r à l a s e s s i o n e d i b i l a n c i o a m o n o p o l i z z a r e i l a v o r i p a r l a m e n t a r i . S i p a r t e d a l S e n a t o , d o v e d a m a r t e d ì 2 1 o t t o b r e è a t t e s o l ' a n n u n c i o d e l p r e s i d e n t e r e l a t i v o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e d i B i l a n c i o e a l l ' a s s e g n a z i o n e d e l t e s t o i n c o m m i s s i o n e . F a r i p u n t a t i i n f i n e s u i l a v o r i d e l l e c o m m i s s i o n i b i c a m e r a l i . I n p a r t i c o l a r e c ' è a t t e s a s u q u a n t o a v v e r r à i n V i g i l a n z a R a i , b l o c c a t a d a m e s i s u l l a d e s i g n a z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e l l ' E n t e r a d i o t e l e v i s i v o p u b b l i c o , d o p o c h e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l V e n t a g l i o , n o n h a e s i t a t o a d e f i n i r e " s c o n f o r t a n t e i l q u a d r o o f f e r t o " d a l l ' o r g a n i s m o p a r l a m e n t a r e . " L a l i b e r t à - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - v i v e d e l f u n z i o n a m e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i , n o n d e l l a l o r o p a r a l i s i " . T e n s i o n i p o t r e b b e r o p o i r e g i s t r a r s i n e l l a c o m m i s s i o n e d i i n c h i e s t a s u l l a g e s t i o n e d e l l ' e m e r g e n z a C o v i d , d o p o l e u l t i m e r i v e l a z i o n i d e l q u o t i d i a n o ' L a V e r i t à ' e l e r i c h i e s t e d i a u d i z i o n i c h e c o m i n c i a n o a d a r r i v a r e d a p a r t e d i c o m p o n e n t i d e l l a b i c a m e r a l e .