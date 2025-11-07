R o m a , 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - L a s e s s i o n e d i B i l a n c i o e n t r a n e l v i v o n e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a d i l a v o r o i n P a r l a m e n t o . A l l a C a m e r a s i r i p r e n d e l u n e d ì a l l e 1 4 c o n l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e i p r o v v e d i m e n t i d a v o t a r e i n s e t t i m a n a , t r a g l i a l t r i l a m o z i o n e D e R a h o s u l l a l i b e r t à d i s t a m p a . D a m a r t e d ì a l l e 1 4 i n i z i a n o l e d i s c u s s i o n i c o n v o t a z i o n i a p a r t i r e d a l l a r i c h i e s t a a v a n z a t a d a l g o v e r n o d i d i c h i a r a z i o n e d i u r g e n z a d e l D d l c o n c o r r e n z a e l a r e l a z i o n e d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i s u l l ' i n s i n d a c a b i l i t à d i u n c a s o c h e r i g u a r d a G i o r g i o M u l è ( F I ) . A s e g u i r e i l D d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o , l a P d l s u l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a d e g l i i t a l i a n i a l l ' e s t e r o , l a P d l s u l b r a c c o n a g g i o i t t i c o , l a m o z i o n e D e R a h o e u n a s e r i e d i r a t i f i c h e . A l S e n a t o l a r i p r e s a è f i s s a t a d a m a r t e d ì a l l e 1 6 , 3 0 c o n , i n a u l a , l a d i s c u s s i o n e d e l D l s u l l ' A r e r a . I l a v o r i d i p a l a z z o M a d a m a s o n o s c a n d i t i d a i t e m p i d e l l a s e s s i o n e d i b i l a n c i o c o n l ' a v v i o , d o p o l a n o m i n a d e i q u a t t r o r e l a t o r i , d a l l e 1 4 d i m a r t e d ì d e l l ' e s a m e d e l l a m a n o v r a i n c o m m i s s i o n i B i l a n c i o e i l t e r m i n e p e r g l i e m e n d a m e n t i e g l i o r d i n i d e l g i o r n o f i s s a t o a l l e 1 0 d e l 1 4 n o v e m b r e .