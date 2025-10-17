R o m a , 1 7 o t t ( A d n k r o n o s ) - L e c o m u n i c a z i o n i i n a u l a d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o d e l 2 3 e 2 4 o t t o b r e è u n o d e i p u n t i r i l e v a n t i d e l l ' O d g d e i l a v o r i d i C a m e r a e S e n a t o d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . A M o n t e c i t o r i o s i r i p r e n d e l u n e d ì 2 0 a l l e 1 5 c o n l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l D d l s u i m i n o r i i n a f f i d a m e n t o e s u l l a m o z i o n e L u p i i n m a t e r i a d i p o l i t i c h e d i c o e s i o n e . D a m a r t e d ì p o m e r i g g i o ( 1 4 ) s i v o t a s u l l a P d l s u l c o d i c e d e i B e n i c u l t u r a l i e d e l p a e s a g g i o . A s e g u i r e i d u e p r o v v e d i m e n t i i n d i s c u s s i o n e g e n e r a l e l u n e d ì . M e r c o l e d ì a l l e 1 6 , 1 5 s o n o i n p r o g r a m m a , s e m p r e i n a u l a , l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a M e l o n i c o n r e l a t i v a d i s c u s s i o n e . L a ' d e a d l i n e ' p e r p r e s e n t a r e l e r i s o l u z i o n i s u l d i s c o r s o d e l l a p r e m i e r è f i s s a t a e n t r o u n ' o r a d a l l ' i n i z i o d e l l a d i s c u s s i o n e . A l S e n a t o s i r i p r e n d e m a r t e d ì a l l e 1 6 , 3 0 c o n i D d l s u l l e P m i , q u e l l o s u l l e s t a r t - u p e q u e l l o s u l l ' i n n o v a z i o n e d e l l e P m i . L e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i n a u l a a p a l a z z o M a d a m a s o n o i n c a l e n d a r i o s e m p r e p e r m e r c o l e d ì m a a l l e 9 , 3 0 . D a s e g n a l a r e , t r a g l i e v e n t u a l i a r g o m e n t i a l l ' a t t e n z i o n e d e l l ' a u l a d e l S e n a t o , a n c h e l e c o m u n i c a z i o n i d e l p r e s i d e n t e s u l l a m a n o v r a D d l d i B i l a n c i o " o v e p r e s e n t a t o i n t e m p o u t i l e " , c o n i l c o n s e g u e n t e a v v i o f o r m a l e d e l l a s e s s i o n e d i B i l a n c i o .