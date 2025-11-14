R o m a , 1 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - L a s e s s i o n e d i B i l a n c i o e l a l e g g e s u l c o n s e n s o n e l r e a t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e s o n o a l c e n t r o d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a d i l a v o r i i n P a r l a m e n t o . A l l a C a m e r a s i r i p r e n d e l u n e d ì 1 7 n o v e m b r e a l l e 1 5 c o n l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l d e c r e t o m i g r a n t i i n s c a d e n z a i l 2 d i c e m b r e e d a i n v i a r e a l S e n a t o . D a m a r t e d ì 1 8 a l l e 1 4 s i p a r t e c o n l e d i s c u s s i o n i c o n v o t a z i o n i e a l l ' O d g c i s o n o n e l l ' o r d i n e , d o p o i l D l m i g r a n t i , l a P d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o i n a m b i t o s c o l a s t i c o , l a P d l s u l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a d e g l i i t a l i a n i a l l ' e s t e r o , l a P d l s u l b r a c c o n a g g i o e l e m o z i o n i s u l l a l i b e r t à d i s t a m p a . A l t e r m i n e d e l l e v o t a z i o n i d i m a r t e d ì i n i z i e r à l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e l l a P d l s u l l a m o d i f i c a d e l l ’ a r t i c o l o 6 0 9 - b i s d e l c o d i c e p e n a l e i n m a t e r i a d i v i o l e n z a s e s s u a l e e d i l i b e r a m a n i f e s t a z i o n e d e l c o n s e n s o . M e r c o l e d ì 1 9 n o v e m b r e d a l l e 9 i n c a l e n d a r i o c ' è l ' e s a m e c o n v o t a z i o n e d e l l a P d l s u l c o n s e n s o , o l t r e a l l ' e v e n t u a l e s e g u i t o d e l l ' e s a m e d i a r g o m e n t i n o n c o n c l u s i n e i g i o r n i p r e c e d e n t i . G i o v e d ì è p r e v i s t a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d i u n a s e r i e d i p r o v v e d i m e n t i . A l S e n a t o è i n p i e n o s v o l g i m e n t o , c o n l ' e s a m e i n c o m m i s s i o n e , l a s e s s i o n e d i B i l a n c i o . I l c a l e n d a r i o d e i l a v o r i d e l l ' a u l a n o n p r e v e d e s e d u t e n e l l a s e t t i m a n a d a 1 7 a l 2 1 n o v e m b r e p e r l e r e g i o n a l i i n p r o g r a m m a i l 2 3 e 2 4 n o v e m b r e .