R o m a , 1 2 d i c ( A d n k r o n o s ) - L e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l C o n s i g l i o U e e l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a G i a n c a r l o G i o r g e t t i s u M p s t e n g o n o b a n c o l a p r o s s i m a s e t t i m a n a i n P a r l a m e n t o . A l l a C a m e r a s i r i p r e n d e l u n e d ì 1 5 d i c e m b r e a l l e 1 3 c o n l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e i p r o v v e d i m e n t i a l l ' e s a m e c o n v o t a z i o n i d a m a r t e d ì a l l e 1 4 , a p a r t i r e d a l D l s u l l a s a l u t e e l a s i c u r e z z a s u i l u o g h i d i l a v o r o a p p r o v a t o d a l S e n a t o e i n s c a d e n z a i l 3 0 d i c e m b r e . M e r c o l e d ì 1 7 a l l e 1 1 , 3 0 a l l ' O d g d e l l ' a u l a c i s o n o l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o d e l 1 8 e 1 9 d i c e m b r e 2 0 2 5 , p r e v i s t e q u a t t r o o r e e m e z z a d i d u r a t a . A s e g u i r e l ' e s a m e d e l D l s a l u t e e s i c u r e z z a c o n , a l l e 1 7 , l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o s u l l a p r e a n n u n c i a t a q u e s t i o n e d i f i d u c i a ; a l l e 1 8 . 4 0 l a v o t a z i o n e p e r a p p e l l o n o m i n a l e e , a l t e r m i n e e c o n p r o s e c u z i o n e n o t t u r n a , i l s e g u i t o d e l l ' e s a m e . G i o v e d ì 1 8 a l l e 1 7 a v r à l u o g o l ' i n f o r m a t i v a u r g e n t e d e l g o v e r n o , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a G i a n c a r l o G i o r g e t t i , s u l l a v i c e n d a M o n t e d e i P a s c h i d i S i e n a - M e d i o b a n c a . T r a g l i a l t r i a r g o m e n t i a l l ' O d g d e l l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o c ' è l a P d l s u i c a m m i n i d ' I t a l i a e i l D d l s u l l e a t t i v i t à s u b a c q u e e , g i à v o t a t e d a l S e n a t o . F o r m a l m e n t e a l c a l e n d a r i o d e l l ' a u l a d e l l a C a m e r a r i s u l t a i s c r i t t a l a m a n o v r a p e r v e n e r d ì 1 9 d i c e m b r e d a l l e 9 . 3 0 , c o n v o t a z i o n i n o n p r i m a d e l l e o r e 1 2 . ( A d n k r o n o s ) - M a l a l e g g e d i B i l a n c i o è a l c e n t r o d e l c a l e n d a r i o d e l S e n a t o . A l l ' O d g d i l u n e d ì 1 5 a l l e 1 6 . 3 0 è i s c r i t t a l a d i s c u s s i o n e s u l B i l a n c i o d i p r e v i s i o n e d e l l o S t a t o p e r l ' a n n o f i n a n z i a r i o 2 0 2 6 e b i l a n c i o p l u r i e n n a l e p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 . M a s a r à u n a c a p i g r u p p o i n p r o g r a m m a m a r t e d ì a l l e 1 2 a f a r e l u c e s u l c a m m i n o d e l l a m a n o v r a a p a l a z z o M a d a m a . I l c a l e n d a r i o d e l l ' a u l a d e l S e n a t o p r e v e d e p e r m e r c o l e d ì 1 7 a l l e 1 0 l a c o n s e g n a d e l t e s t o d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o e l a d i s c u s s i o n e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d a l l e 1 5 , 3 0 s e m p r e d i m e r c o l e d ì .