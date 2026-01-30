R o m a , 3 0 g e n ( A d n k r o n o s ) - G l i a g e n t i I c e i n I t a l i a e l ' e m e r g e n z a m a l t e m p o s o n o i t e m i s u c u i i l g o v e r n o r i f e r i r à i n a u l a i n P a r l a m e n t o l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . I l a v o r i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i r i p r e n d e r a n n o l u n e d ì 2 f e b b r a i o a l l e 1 5 c o n l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e i p r o v v e d i m e n t i c h e s a r a n n o d i s c u s s i c o n v o t a z i o n i d a m a r t e d ì a l l e 1 4 , a p a r t i r e d a l D l e l e z i o n i e r e f e r e n d u m i n s c a d e n z a i l 2 5 f e b b r a i o e d a i n v i a r e a l S e n a t o . A s e g u i r e , l a l e g g e a n n u a l e s u l l e P m i ( a p p r o v a t a d a l S e n a t o ) e l a P d l s u l l a g i o r n a t a n a z i o n a l e i n m e m o r i a d e i 4 4 6 i t a l i a n i i n t e r n a t i e d e p o r t a t i d a l R e g n o u n i t o p e r c a u s a d i g u e r r a e p e r i t i n e l n a u f r a g i o d e l p i r o s c a f o b r i t a n n i c o ' A r a n d o r a s t a r ' , s i l u r a t o d a u n ’ u n i t à d e l l a m a r i n a t e d e s c a n e l l ’ o c e a n o A t l a n t i c o i l 2 l u g l i o 1 9 4 0 . A l l ' O d g d e l l a C a m e r a a n c h e l a m o z i o n e d e l M 5 s a p r i m a f i r m a M o r f i n o ( s e c o n d a G i u s e p p e C o n t e ) s u l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g i t a l e d i g e n e r e . S e m p r e m a r t e d ì , n e l p r o g r a m m a d e l l ' a u l a c ' è a n c h e l ' a s s e g n a z i o n e i n c o m m i s s i o n e i n s e d e l e g i s l a t i v a d e l l a P d l d i M o n i c a C i a b u r r o ( F d I ) p e r l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l a s c r i t t u r a a m a n o . M e r c o l e d ì 4 s o n o i n p r o g r a m m a i n a u l a l e i n f o r m a t i v e d e l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i s u l l a p r e s e n z a i n I t a l i a d e g l i a g e n t i d e l l ’ I c e p e r l e O l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a ( 9 , 3 0 ) e q u e l l a d e l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e N e l l o M u s u m e c i p e r l ' e m e r g e n z a m a l t e m p o i n S i c i l i a , d e l l a C a l a b r i a e S a r d e g n a ( 1 1 ) . A l l e 1 6 , 1 5 è i n v e c e i n c a l e n d a r i o l a c o m m e m o r a z i o n e d i R o l a n d o N a n n i c i n i . ( A d n k r o n o s ) - A l S e n a t o l a s e t t i m a n a d a l 2 a l 6 f e b b r a i o è r i s e r v a t a a i l a v o r i d e l l e C o m m i s s i o n i , f a t t a s a l v o l a p o s s i b i l i t à d e l l ' a u l a d i r i u n i r s i p e r e v e n t u a l i D l o D d l c o l l e g a t i a l l a m a n o v r a . M e r c o l e d ì 4 a l l e 9 . 3 0 n e l l ' a u l a d i p a l a z z o M a d a m a è p e r ò p r e v i s t a l ' i n f o r m a t i v a d i M u s u m e c i s u l l ' e m e r g e n z a m a l t e m p o e a l l e 1 1 q u e l l a d i P i a n t e d o s i s u l l ' I c e . T r a l e v a r i e c o m m i s s i o n i d e l S e n a t o , l a A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i h a i n c a l e n d a r i o p e r m a r t e d ì 3 f e b b r a i o d a l l e 1 4 i l s e g u i t o d e l l ' e s a m e d e i p r o v v e d i m e n t i s u l c o n t r a s t o a l l ' a n t i s e m i t i s m o .