R o m a , 1 0 o t t ( A d n k r o n o s ) - L ' i n f o r m a t i v a u r g e n t e d e l g o v e r n o s u g l i a c c o r d i d i p a c e i n M e d i o o r i e n t e è u n o d e g l i a p p u n t a m e n t i p i ù r i l e v a n t i d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a i n P a r l a m e n t o . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i s a r à a l l a C a m e r a a l l e 9 e a l l e 1 1 a l S e n a t o , d o p o l a r i c h i e s t a a v a n z a t a d a t u t t i i G r u p p i p a r l a m e n t a r i s e g u i t a a g l i u l t i m i s v i l u p p i d e l c o n f l i t t o a G a z a . A l l a C a m e r a i l a v o r i r i p r e n d o n o m a r t e d ì m a t t i n a , a l l e 1 0 , c o n a l l ' O d g , t r a l e a l t r e c o s e , l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e l l a m o z i o n e S c h l e i n , F r a t o i a n n i , B o s c h i , M a g i p e r e v i t a r e i l r i n n o v o d e l m e m o r a n d u m d ' i n t e s a s u i m i g r a n t i d e l 2 0 1 7 c o n l a L i b i a . D a m a r t e d ì p o m e r i g g i o , c o n v o t a z i o n i , i l c a l e n d a r i o d e l l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o p r e v e d e t r a l e a l t r e c o s e i l D d l c o l l e g a t o a l l a m a n o v r a s u l l a r e v i s i o n e d e i s e r v i z i p e r i c i t t a d i n i e l e i m p r e s e a l l ’ e s t e r o e l a P d l d i m o d i f i c a a l C o d i c e d e i b e n i c u l t u r a l i e d e l p a e s a g g i o p e r l ’ i s t i t u z i o n e d e l c i r c u i t o ' I t a l i a i n s c e n a ' . A l S e n a t o s i r i p r e n d e m a r t e d ì a l l e 1 6 , 3 0 c o n i l D d l s u l c o n f l i t t o d i i n t e r e s s i n e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . A s e g u i r e , i l D l s u l l a r i f o r m a d e g l i e s a m i d i S t a t o c h e s c a d e l ' 8 n o v e m b r e . S i a a l l a C a m e r a c h e a l S e n a t o s o n o c o n f e r m a t i i t r a d i z i o n a l i a p p u n t a m e n t i c o n i l Q u e s t i o n t i m e e g l i a t t i d i s i n d a c a t o i s p e t t i v o .