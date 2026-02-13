R o m a , 1 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - I l d e c r e t o ' m i l l e p r o r o g h e ' e l e n u o v e r e g o l e a n t i ' c a m b i o d i c a s a c c a ' d e i d e p u t a t i s o n o t r a i t e m i c h e a f f r o n t a i l P a r l a m e n t o n e i l a v o r i d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . A l l a C a m e r a s i r i p r e n d e l u n e d ì 1 6 f e b b r a i o a l l e 1 4 c o n l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u i p r o v v e d i m e n t i a l v o t o d a m a r t e d ì , a p a r t i r e d a l l e m o d i f i c h e a l r e g o l a m e n t o d i M o n t e c i t o r i o . T r a q u e s t e , l ’ a b o l i z i o n e d e l t e r m i n e d e l l e 2 4 o r e p e r i l v o t o i n c a s o d i a p p o s i z i o n e d e l l a f i d u c i a , i l r a f f o r z a m e n t o d e l l o s t a t u t o d e l l e o p p o s i z i o n i e l a r e v i s i o n e d e l l a d i s c i p l i n a d e i G r u p p i p a r l a m e n t a r i . M a r t e d ì a l l e 1 4 è i n c a l e n d a r i o l a c o m m e m o r a z i o n e i n o c c a s i o n e d e l c e n t e n a r i o d e l l a m o r t e d i P i e r o G o b e t t i , p o i l a d e l i b e r a z i o n e s u l l a c o s t i t u z i o n e i n g i u d i z i o d e l l a C a m e r a i n r e l a z i o n e a d u e c o n f l i t t i d i a t t r i b u z i o n e r i s a l e n t i a l 2 0 2 5 d e l l ' a l l o r a s e n a t o r e S a v e r i o D e B o n i s e d e l l ' a l l o r a d e p u t a t o V i t t o r i o S g a r b i . A s e g u i r e l ' O d g c o m p r e n d e l e m o z i o n i s u l c o n t r a s t o d e l l a v i o l e n z a d i g i t a l e d i g e n e r e , l a P d l s u l l ' i n s e q u e s t r a b i l i t à d e l l e o p e r e d ' a r t e p r e s t a t e d a l l ' e s t e r o , d u e i n t e s e c o n l e A s s e m b l e e d i D i o i n I t a l i a e c o n l a T a v o l a v a l d e s e s e a p p r o v a t e i n c o m m i s s i o n e , l a P d l s u l l a l o t t a a H i v , A i d s e H p v e l e i n f e z i o n i s e s s u a l i . M e r c o l e d ì , d a l l e 1 1 , è p r e v i s t o i n a u l a i l D l m i l l e p r o r o g h e , d a i n v i a r e a l S e n a t o e i n s c a d e n z a i l p r i m o m a r z o , c o n l a r i c h i e s t a d i f i d u c i a n o n p r i m a d e l l e 1 3 . L ' e s a m e c o n t i n u a g i o v e d ì , c o n l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o s u l l a f i d u c i a a l l e 1 1 , 2 0 e i l v o t o d a l l e 1 3 . A l S e n a t o l a s e t t i m a n a d a l 1 6 a l 2 0 f e b b r a i o s a r à r i s e r v a t a a i l a v o r i d e l l e C o m m i s s i o n i . T r a q u e s t e , l a G i u s t i z i a h a a l l ' O d g m a r t e d ì d a l l e 1 5 , 1 5 i l D d l i n m a t e r i a d i v i o l e n z a s e s s u a l e e d i l i b e r a m a n i f e s t a z i o n e d e l c o n s e n s o e p o i i l D d l s u l c o n t r a s t o a l l ' a n t i s e m i t i s m o . G l i s t e s s i t e m i s o n o a l l ' O d g d e l l a A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i m e r c o l e d ì d a l l e 9 .