R o m a , 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - I l d e c r e t o s u g l i a i u t i a l l ' U c r a i n a è a l c e n t r o d e i l a v o r i d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a i n P a r l a m e n t o , d o v e è p r e v i s t a a n c h e u n a c e r i m o n i a a l l a C a m e r a a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . I l a v o r i a M o n t e c i t o r i o r i p r e n d o n o l u n e d ì a l l e 1 3 , 3 0 c o n l e d i s c u s s i o n i g e n e r a l i d e i p r o v v e d i m e n t i c h e s a r a n n o e s a m i n a t i e v o t a t i d a l l ' a u l a a p a r t i r e d a m a r t e d ì a l l e 1 4 . A l p r i m o p u n t o d e l l ' O d g c ' è i l D l s u g l i a i u t i a l l ' U c r a i n a , d a i n v i a r e a l S e n a t o e i n s c a d e n z a i l p r i m o m a r z o . A s e g u i r e i l D d l s u i r a p p o r t o d a S t a t o e D i o c e s i o r t o d o s s a r o m e n a d ’ I t a l i a , l a P d l s u l l a i n s e q u e s t r a b i l i t à d e l l e o p e r e d ' a r t e p r e s t a t e , l a P d l s u l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e i n m e m o r i a d i 4 4 6 i t a l i a n i i n t e r n a t i e d e p o r t a t i d a l R e g n o U n i t o p e r c a u s a d i g u e r r a , p e r i t i n e l n a u f r a g i o d e l p i r o s c a f o b r i t a n n i c o A r a n d o r a S t a r . M a r t e d ì a l l e 1 0 , p e r ò , i n a u l a a M o n t e c i t o r i o è p r e v i s t a l a c e r i m o n i a d e l ' G i o r n o d e l R i c o r d o ' a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . M e r c o l e d ì 1 1 a l l e 1 6 , 1 5 a v r à i n v e c e l u o g o , s e m p r e i n a u l a a l l a C a m e r a , l a c o m m e m o r a z i o n e d i L u i g i N i c o l a i s e g i o v e d ì 1 2 a l l e 1 3 , 3 0 , q u e l l a d i I l e a n a A r g e n t i n . A l S e n a t o s i r i p r e n d e m a r t e d ì 1 0 a l l e 1 6 , 3 0 . A l l ' O d g d e l l ' a u l a f i g u r a l a d i s c u s s i o n e d e l D d l s u l l a p a r t e c i p a z i o n e p o p o l a r e a l l e s o c i e t à s p o r t i v e ( a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a ) e q u e l l o s u i c a m m i n i d ' I t a l i a ( a p p r o v a t o d a l S e n a t o e m o d i f i c a t o d a l l a C a m e r a ) . ( A d n k r o n o s ) - N e l c a l e n d a r i o d e i l a v o r i a p a l a z z o M a d a m a , c o m e s e g u i t o d e g l i a r g o m e n t i , s o n o i s c r i t t i t r a g l i a l t r i a n c h e i D d l d i r i f o r m a d e l l a R a i e i l d e c r e t o e l e z i o n i a p p e n a a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a . I c a p i g r u p p o d i o p p o s i z i o n e h a n n o s c r i t t o u n a l e t t e r a a l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a c h i e d e n d o d i r i v e d e r e i l p r o g r a m m a d e i l a v o r i e , t r a l e a l t r e c o s e , e s a m i n a r e i D d l s u l l a r i f o r m a R a i . S e m p r e a p a l a z z o M a d a m a p r o s e g u e i n c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i , d a m a r t e d ì a l l e 1 4 , l ' e s a m e d e i D d l s u l c o n t r a s t o a l l ' a n t i s e m i t i s m o . L e c o m m i s s i o n i E s t e r i e D i f e s a , d a m a r t e d ì a l l e 1 6 , s i o c c u p a n o i n v e c e d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v a d i r e v i s i o n e d e l l o s t r u m e n t o m i l i t a r e n a z i o n a l e e d e l l o D p r s u l l ' o r d i n a m e n t o m i l i t a r e p e r l ' i n c r e m e n t o d e l c o n t i n g e n t e d e g l i u f f i c i d i d i r e t t a c o l l a b o r a z i o n e d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a .