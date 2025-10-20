R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' d i s p o n i b i l e i n I t a l i a K y n m o b i * ( a p o m o r f i n a c l o r i d r a t o ) , i l p r i m o f i l m s u b l i n g u a l e p e r i l t r a t t a m e n t o o n d e m a n d d e g l i e p i s o d i ' o f f ' n e i p a z i e n t i a d u l t i a f f e t t i d a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n n o n a d e g u a t a m e n t e c o n t r o l l a t i d a l l a t e r a p i a o r a l e . L o a n n u n c i a B i a l , a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a , i n s e g u i t o a l l a p u b b l i c a z i o n e i n G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l v i a l i b e r a a l t r a t t a m e n t o . I n I t a l i a - s p i e g a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - s i s t i m a c h e c i r c a 3 0 0 m i l a p e r s o n e c o n v i v a n o c o n l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n e t u t t e h a n n o , n e l c o r s o d e l l a p a t o l o g i a , p e r i o d i d i o f f . G l i e p i s o d i s i v e r i f i c a n o q u a n d o l a t e r a p i a , s o l i t a m e n t e a b a s e d i l e v o d o p a , n o n è p i ù s u f f i c i e n t e d u r a n t e l a g i o r n a t a , c a u s a n d o l a r i c o m p a r s a d i s i n t o m i m o t o r i c o m e r i g i d i t à , t r e m o r i e d i f f i c o l t à n e i m o v i m e n t i , c o n u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e , s u l l ' a u t o n o m i a e s u l b e n e s s e r e . I n q u e s t o c o n t e s t o i t r a t t a m e n t i i n t e r m i t t e n t i , i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a a n t i p a r k i n s o n i a n a d i b a s e , r i s u l t a n o f o n d a m e n t a l i . T a l i t e r a p i e a g i s c o n o r a p i d a m e n t e e i n m o d o m i r a t o p e r a l l e v i a r e i s i n t o m i e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . " N o n o s t a n t e l a d i s p o n i b i l i t à d i t r a t t a m e n t i m e d i c i e c h i r u r g i c i - a f f e r m a F a b r i z i o S t o c c h i , p r o f e s s o r e d i N e u r o l o g i a , u n i v e r s i t à S a n R a f f a e l e d i R o m a e d i r e t t o r e d e l C e n t r o d i r i c e r c a s u l l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n e i d i s t u r b i d e l m o v i m e n t o - g l i e p i s o d i d i o f f r e s t a n o e s t r e m a m e n t e l i m i t a n t i p e r c h i v i v e c o n l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n , r a p p r e s e n t a n d o u n a s f i d a c h e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i c e r c a n o c o s t a n t e m e n t e d i a f f r o n t a r e . T r a t t a m e n t i o n d e m a n d c o m e q u e s t o f i l m s u b l i n g u a l e d i a p o m o r f i n a o f f r o n o a i p a z i e n t i u n m a g g i o r e c o n t r o l l o e r a p p r e s e n t a n o u n a n u o v a p r o m e t t e n t e o p z i o n e p e r m e d i c i , p a z i e n t i , c a r e g i v e r e f a m i g l i e " . U n e l e m e n t o d i i n n o v a z i o n e c h i a v e d e l t r a t t a m e n t o - s i l e g g e n e l l a n o t a - è l a f o r m u l a z i o n e i n f i l m s u b l i n g u a l e , c h e r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e p r o g r e s s o n e l l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l ' a p o m o r f i n a , t r a t t a m e n t o g i à c o n s o l i d a t o n e l l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n . G r a z i e a l l a v i a d i s o m m i n i s t r a z i o n e i n n o v a t i v a s i e v i t a i l n o t o e f f e t t o d i p r i m o p a s s a g g i o , g a r a n t e n d o c o s ì u n ' a z i o n e e f f i c a c e , c o s t a n t e e u n m a g g i o r c o m f o r t p e r i p a z i e n t i c h e s p e r i m e n t a n o e p i s o d i d i o f f . I l f i l m s u b l i n g u a l e , i n f a t t i , v i e n e p o s i z i o n a t o s o t t o l a l i n g u a f i n o a c o m p l e t a d i s s o l u z i o n e . " I l n o s t r o i m p e g n o v e r s o l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n i l P a r k i n s o n è c o s t a n t e - d i c h i a r a S e b a s t i a n o M a z z i , C o u n t r y M a n a g e r d i B i a l I t a l i a - G l i e p i s o d i d i o f f r a p p r e s e n t a n o u n p e s o s i g n i f i c a t i v o , t r a s f o r m a n d o i m o m e n t i q u o t i d i a n i i n v e r e e p r o p r i e s f i d e . S i a m o o r g o g l i o s i d i o f f r i r e u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a c h e a i u t i p a z i e n t i e p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i a g e s t i r e s i n t o m i t a n t o d i f f i c i l i e i n v a l i d a n t i c o m e g l i e p i s o d i d i o f f , r e s t i t u e n d o q u a l i t à d i v i t a . K y n m o b i ( a p o m o r f i n a c l o r i d r a t o ) è d i s p o n i b i l e i n 5 d o s a g g i s p e c i f i c i ( 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 e 3 0 m g ) , a d a t t a b i l i a l l e e s i g e n z e d e l p a z i e n t e , e p u ò e s s e r e s o m m i n i s t r a t o i n q u a l s i a s i m o m e n t o d e l l a g i o r n a t a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e t e r a p i e f i s s e p r e s c r i t t e p e r l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n " . L a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d i K y n m o b i f i l m s u b l i n g u a l e i n I t a l i a s e g u e u n p r o c e s s o d i a p p r o v a z i o n e d e c e n t r a l i z z a t o a l i v e l l o e u r o p e o . I n s e g u i t o a u n a c c o r d o c o n S u m i t o m o P h a r m a A m e r i c a I n c . ( S m o a ) , B i a l h a o t t e n u t o i d i r i t t i e s c l u s i v i d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e l f i l m s u b l i n g u a l e d i a p o m o r f i n a c l o r i d r a t o n e l l ' U n i o n e e u r o p e a , n e l l o S p a z i o e c o n o m i c o e u r o p e o e n e l R e g n o u n i t o .