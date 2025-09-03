( A d n k r o n o s ) - ' ' I l m o n d o s i t r o v a a d o v e r s c e g l i e r e t r a l a p a c e e l a g u e r r a ' ' , m a l a C i n a " è i n a r r e s t a b i l e " , h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g p a r t e c i p a n d o a l l a g r a n d e p a r a t a m i l i t a r e , d u r a t a 9 0 m i n u t i d a v a n t i a 5 0 m i l a p e r s o n e , p e r c e l e b r a r e g l i 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . A l s u o f i a n c o i l l e a d e r d e l C r e m l i n o V l a d i m i r P u t i n e q u e l l o n o r d c o r e a n o K i m J o n g U n . " N o n d o b b i a m o p e r m e t t e r e c h e l e t r a g e d i e d e l l a s t o r i a s i r i p e t a n o " , h a a f f e r m a t o X i . I n u n a d i m o s t r a z i o n e d i f o r z a m i l i t a r e , i l p r e s i d e n t e c i n e s e h a i s p e z i o n a t o l e t r u p p e e l e a r m i a b o r d o d i u n a l i m o u s i n e d e c a p p o t t a b i l e l u n g o l a C h a n g ' a n A v e n u e d i P e c h i n o , p r i m a d i t o r n a r e i n d i e t r o p e r r a g g i u n g e r e i s u o i o s p i t i i n u n a z o n a s a l o t t o s o p r a i l r i t r a t t o d i M a o Z e d o n g s u T i a n a n m e n , l a p o r t a d ' i n g r e s s o d e l l a s t o r i c a C i t t à P r o i b i t a . I l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p h a a c c u s a t o X i J i n p i n g , V l a d i m i r P u t i n e K i m J o n g U n d i ' ' c o s p i r a r e ' ' c o n t r o g l i S t a t i U n i t i . " P o r t a t e i m i e i p i ù s e n t i t i s a l u t i a V l a d i m i r P u t i n e K i m J o n g U n , m e n t r e c o s p i r a t e c o n t r o g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a " , h a s c r i t t o T r u m p s u T r u t h S o c i a l r i v o l g e n d o s i a X i . “ A u g u r o a l p r e s i d e n t e X i e a l m e r a v i g l i o s o p o p o l o c i n e s e u n a g r a n d e e d u r a t u r a g i o r n a t a d i f e s t a " , h a s c r i t t o a n c o r a i l t y c o o n a g g i u n g e n d o : “ L a g r a n d e d o m a n d a a c u i r i s p o n d e r e è s e i l p r e s i d e n t e c i n e s e X i m e n z i o n e r à o m e n o l ' e n o r m e s o s t e g n o e i l ‘ s a n g u e ’ c h e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a h a n n o d o n a t o a l l a C i n a p e r a i u t a r l a a g a r a n t i r e l a s u a L I B E R T À d a u n i n v a s o r e s t r a n i e r o m o l t o o s t i l e . M o l t i a m e r i c a n i s o n o m o r t i n e l l a r i c e r c a d e l l a v i t t o r i a e d e l l a g l o r i a d a p a r t e d e l l a C i n a . S p e r o c h e s i a n o g i u s t a m e n t e o n o r a t i e r i c o r d a t i p e r i l l o r o c o r a g g i o e s a c r i f i c i o ! ” . D o p o l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e , i l G i a p p o n e h a ' ' s c e l t o c o s t a n t e m e n t e l a s t r a d a d e l l a n a z i o n e p a c i f i c a ' ' . C o s ì i l c a p o d e l g o v e r n o g i a p p o n e s e Y o s h i m a s a H a y a s h i n e l c o r s o d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a T o k y o d o p o l a p a r a t a m i l i t a r e c i n e s e . U n i c a n a z i o n e a e s s e r e m a i s t a t a a t t a c c a t a c o n a r m i n u c l e a r i , i l G i a p p o n e s i è a l u n g o d e s c r i t t o c o m e " a m a n t e d e l l a p a c e " , h a p r o s e g u i t o . M a l e c r e s c e n t i t e n s i o n i c o n l a C i n a , o r a d e f i n i t a l a " p i ù g r a n d e s f i d a a l l a s i c u r e z z a " d e l G i a p p o n e , s t a n n o r i m o d e l l a n d o q u e s t a p o s i z i o n e , h a a g g i u n t o . D o p o a v e r p a r t e c i p a t o a l l a g r a n d e p a r a t a m i l i t a r e a P e c h i n o , P u t i n e K i m J o n g U n s i s o n o i n c o n t r a t i p e r u n c o l l o q u i o f o r m a l e r i p o r t a l ' a g e n z i a d i s t a m p a r u s s a T a s s , m e n t r e v e n i v a n o t r a s m e s s e l e i m m a g i n i d e l l a s t r e t t a d i m a n o t r a i d u e l e a d e r e i c o l l o q u i t r a m i t e i n t e r p r e t i . I d u e s i s o n o i n c o n t r a t i p r e s s o l a D i a o y u t a i S t a t e G u e s t h o u s e , n e l l a p a r t e o c c i d e n t a l e d i P e c h i n o , d o v e P u t i n h a a l l o g g i a t o d u r a n t e l a s u a v i s i t a . N e l l a s e d e s o n o e s p o s t e l e b a n d i e r e d e l l a R u s s i a e d e l l a C o r e a d e l N o r d .