R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ P e r n o i è m o l t o i m p o r t a n t e a v e r e d e l l e p r o f e s s i o n a l i t à c a p a c i d i e s p r i m e r s i n e l m o n d o d e l l a v o r o c o n l a m a s s i m a v e l o c i t à d i p e n s i e r o e c a p a c i t à d e c i s i o n a l e . I l C a m p u s B i o - m e d i c o h a a d o t t a t o s i s t e m i d i d a t t i c i e s p e r i e n z i a l i a n c h e i n p i c c o l i g r u p p i , p e r s v i l u p p a r e l a c a p a c i t à d i l e a d e r s h i p e d i l a v o r o i n t e a m . L a t o t e c n o l o g i c o p u n t i a m o a f o r m a r e p e r s o n e c h e s a p p i a n o i n d i r i z z a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , t e n e n d o a m e n t e l e c o m p e t e n z e e l ’ e t i c a p r o f e s s i o n a l e c h e p o s s o n o d i r i g e r e i l m i g l i o r c o m p o r t a m e n t o d e l l ' u o m o ” . S o n o l e p a r o l e d i R o c c o P a p a l i a , r e t t o r e d e l l ’ u n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a ( U c b m ) , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o o g g i n e l l a c a p i t a l e d a U n i n d u s t r i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n U n i v e r s i t à C a m p u s - b i o m e d i c o d i R o m a , ‘ F u t u r e s k i l l s - C a p i t a l e u m a n o e A i p e r i l l a v o r o c h e c a m b i a . D o v e f o r m a z i o n e e i m p r e s a s i i n c o n t r a n o ’ . U n i n c o n t r o o r g a n i z z a t o c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i u n i r e i m p r e s e , u n i v e r s i t à , i s t i t u z i o n i , s t a k e h o l d e r d i r i f e r i m e n t o p e r e s p l o r a r e g l i s c e n a r i e m e r g e n t i p e r i l c a p i t a l e u m a n o o f f e r t i d a l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e .