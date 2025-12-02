R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S a n t i t à , a l r i e n t r o d a l S u o v i a g g i o a p o s t o l i c o i n T u r c h i a e L i b a n o , L e r i v o l g o i l m i o a f f e t t u o s o p e n s i e r o . I l S u o r i c h i a m o i n c e s s a n t e a l r i s p e t t o d e l l a p e r s o n a u m a n a , a l l a s o l i d a r i e t à e a l l ’ i n c l u s i o n e h a t r o v a t o c o r r i s p o n d e n z a n e l l ’ e n t u s i a s m o d e i t a n t i c h e s i s o n o r a d u n a t i p e r a c c o g l i e r L a . M i r i f e r i s c o , i n p a r t i c o l a r e , a i g i o v a n i , c h i a m a t i a t u t e l a r e l ’ i d e n t i t à p l u r a l e d e l M e d i t e r r a n e o , a f f i n c h é t o r n i a e s s e r e u n c r o c e v i a d i d i a l o g o e d i p a c e . A n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o e m i o p e r s o n a l e d e s i d e r o p o r g e r L e i l p i ù c o r d i a l e e s i n c e r o s a l u t o " . L o s c r i v e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l m e s s a g g i o i n v i a t o a P a p a L e o n e X I V .