Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Santità, al rientro dal Suo viaggio apostolico in Turchia e Libano, Le rivolgo il mio affettuoso pensiero. Il Suo richiamo incessante al rispetto della persona umana, alla solidarietà e allinclusione ha trovato corrispondenza nellentusiasmo dei tanti che si sono radunati per accoglierLa. Mi riferisco, in particolare, ai giovani, chiamati a tutelare lidentità plurale del Mediterraneo, affinché torni a essere un crocevia di dialogo e di pace. A nome del popolo italiano e mio personale desidero porgerLe il più cordiale e sincero saluto". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Leone XIV.