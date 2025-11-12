R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e h a p r e s e n z i a t o a l l ’ u d i e n z a p a p a l e d i o g g i p e r p o r t a r e a S u a S a n t i t à i l s a l u t o d e l l ’ i n t e r o s e t t o r e e r i c e v e r e l a b e n e d i z i o n e p e r t u t t e l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i . A r i u n i r s i i n P i a z z a S a n P i e t r o , p e r u n a g i o r n a t a d e d i c a t a a l G i u b i l e o d e g l i A u t o f e r r o t r a n v i e r i , u n a r a p p r e s e n t a n z a d i l a v o r a t o r i d e l l e a z i e n d e e d e g l i i m p r e n d i t o r i d e l T p l . L a p a r t e c i p a z i o n e d e l s e t t o r e , a l t r a d i z i o n a l e a p p u n t a m e n t o p a p a l e d e l m e r c o l e d ì d u r a n t e i l G i u b i l e o d e l l a S p e r a n z a 2 0 2 5 , è s t a t a f o r t e m e n t e v o l u t a d a l l e A s s o c i a z i o n i d a t o r i a l i : A g e n s , A n a v , A s s t r a , e d a l l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i : F i l t C g i l , F i l t C i s l , U i l T r a s p o r t i , F a i s a C i s a l , U g l - F n a , c h e r a p p r e s e n t a n o u n s e t t o r e i n c u i l a v o r a n o c i r c a 1 2 0 m i l a p e r s o n e . D u r a n t e l ’ u d i e n z a p a p a l e è s t a t a d o n a t a a S u a S a n t i t à u n a m e d a g l i a c o n l ’ e f f i g i e d i S a n C r i s t o f o r o , p r o t e t t o r e d e i v i a g g i a t o r i , p e r t e s t i m o n i a r e l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o d e l l e a z i e n d e e d e i p r o p r i d i p e n d e n t i a s e r v i z i o d e l l e c o m u n i t à e d e i c i t t a d i n i . I l d o n o è s t a t o c o n s e g n a t o d a u n a u t i s t a d e l l ’ A t a c , a z i e n d a p e r l a m o b i l i t à d e l C o m u n e d i R o m a . L ’ u d i e n z a h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i u n i o n e d a l l ’ a l t o v a l o r e s i m b o l i c o e d i r i c o n o s c i m e n t o p e r u n s e t t o r e l a c u i a t t i v i t à h a u n g r a n d e s i g n i f i c a t o s o c i a l e , d i c o e s i o n e e d i s o l i d a r i e t à .