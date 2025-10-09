C i t t à d e l V a t i c a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g n i g i o r n o c i s o n o r e p o r t e r c h e r i s c h i a n o p e r s o n a l m e n t e p e r c h é l a g e n t e p o s s a s a p e r e c o m e s t a n n o l e c o s e . E i n u n t e m p o c o m e i l n o s t r o , d i c o n f l i t t i v i o l e n t i e d i f f u s i , q u e l l i c h e c a d o n o s u l c a m p o s o n o m o l t i : v i t t i m e d e l l a g u e r r a e d e l l ’ i d e o l o g i a d e l l a g u e r r a , c h e v o r r e b b e i m p e d i r e a i g i o r n a l i s t i d i e s s e r c i . N o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r l i ! S e o g g i s a p p i a m o c h e c o s a è s u c c e s s o a G a z a , i n U c r a i n a e i n o g n i a l t r a t e r r a i n s a n g u i n a t a d a l l e b o m b e , l o d o b b i a m o i n b u o n a p a r t e a l o r o " . E ' i l t r i b u t o d e l P a p a a i g i o r n a l i s t i i n p r i m a l i n e a n e l r a c c o n t a r e i l d r a m m a d e l l e g u e r r e i n o c c a s i o n e d e l l ' u d i e n z a a i p a r t e c i p a n t i a l l a 3 9 ª C o n f e r e n z a d e l l ’ A s s o c i a z i o n e M I N D S I n t e r n a t i o n a l . " M a q u e s t e t e s t i m o n i a n z e e s t r e m e - h a o s s e r v a t o P r e v o s t - s o n o l ’ a p i c e d e l t r i b u t o d i q u o t i d i a n a f a t i c a d i t a n t i s s i m i c h e l a v o r a n o p e r c h é l ’ i n f o r m a z i o n e n o n s i a i n q u i n a t a d a a l t r i f i n i , c o n t r a r i a l l a v e r i t à e a l l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a . C o m e s a p e t e , n e l m i o p r i m o i n c o n t r o c o n i g i o r n a l i s t i d i t u t t o i l m o n d o , s u b i t o d o p o i l C o n c l a v e , h o v o l u t o l e v a r e i l m i o a p p e l l o p e r l a l i b e r a z i o n e d e i v o s t r i c o l l e g h i i n g i u s t a m e n t e p e r s e g u i t a t i e i m p r i g i o n a t i p e r a v e r c e r c a t o d i r a c c o n t a r e . R i b a d i s c o o g g i q u e s t a r i c h i e s t a " . " F a r e i l g i o r n a l i s t a - h a s c a n d i t o i l P o n t e f i c e - n o n p u ò m a i e s s e r e c o n s i d e r a t o u n c r i m i n e , m a u n d i r i t t o d a p r o t e g g e r e . L ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a è u n p i l a s t r o c h e s o r r e g g e l a c o s t r u z i o n e d e l l e n o s t r e s o c i e t à e , p e r q u e s t o , s i a m o c h i a m a t i a d i f e n d e r l a e g a r a n t i r l a . O c c o r r e l i b e r a r e l a c o m u n i c a z i o n e d a l l ’ i n q u i n a m e n t o c o g n i t i v o c h e l a c o r r o m p e , d a l l a c o n c o r r e n z a s l e a l e , d a l d e g r a d o d e l c o s i d d e t t o c l i c k b a i t . L e a g e n z i e d i s t a m p a s o n o i n p r i m a l i n e a , c h i a m a t e a d a g i r e n e l l ’ a t t u a l e c o n t e s t o c o m u n i c a t i v o s e c o n d o p r i n c i p i – p u r t r o p p o n o n s e m p r e c o n d i v i s i – c h e c o n i u g a n o l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d e l l ’ i m p r e s a c o n l a t u t e l a d e l d i r i t t o a d u n a i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a e p l u r a l e " .