R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R i f l e t t e r e s u l p e r c o r s o f a t t o e s u i t r a g u a r d i r a g g i u n t i , m a a n c h e p r o m u o v e r e u n c o n f r o n t o a p e r t o s u l l e s f i d e a t t u a l i e f u t u r e i n a m b i t o s a n i t a r i o n e l S u d g l o b a l e , i n p a r t i c o l a r e s u l l ' a s s i s t e n z a n e o n a t a l e e l a s a l u t e r e s p i r a t o r i a , p e r c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e , i n d i v i d u a r e c r i t i c i t à e f a v o r i r e n u o v e s i n e r g i e v o l t e a g a r a n t i r e u n a c c e s s o e q u o a c u r e d i q u a l i t à . S o n o i t e m i d e l l a t a v o l a r o t o n d a o r g a n i z z a t a p e r i 2 0 v e n t ' a n n i d i a t t i v i t à d i C h i e s i F o u n d a t i o n , a l l ' e v e n t o c e l e b r a t i v o ' A c c e l e r a r e i l c a m b i a m e n t o : u n d i a l o g o s u l f u t u r o d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a n e l S u d g l o b a l e ' , c h e s i è s v o l t o i l 2 5 s e t t e m b r e a l l ' A u d i t o r i u m d e l l ' h e a d q u a r t e r s d i C h i e s i F a r m a c e u t i c i a P a r m a . N e l l ' o c c a s i o n e , l a F o n d a z i o n e h a a n c h e u f f i c i a l i z z a t o l a s u a i n t i t o l a z i o n e i n o n o r e d e l f o n d a t o r e , P a o l o C h i e s i . A l l a t a v o l a r o t o n d a , c h e è s e g u i t a a l s a l u t o d ' a p e r t u r a d i M a r i a P a o l a C h i e s i e M a s s i m o S a l v a d o r i , r i s p e t t i v a m e n t e p r e s i d e n t e e c o o r d i n a t o r e d e l l a F o n d a z i o n e - r i p o r t a u n a n o t a - h a n n o p a r t e c i p a t o d u e i m p o r t a n t i e s p e r t e d i s a l u t e n e o n a t a l e e r e s p i r a t o r i a n e l S u d g l o b a l e : Q u e e n D u b e , p e d i a t r a e d e p i d e m i o l o g a e N e w b o r n H e a l t h L e a d p r e s s o i l D e p a r t m e n t f o r M a t e r n a l , N e w b o r n , C h i l d , A d o l e s c e n t H e a l t h a n d A g e i n g d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à a G i n e v r a , e R e f i l o e M a s e k e l a , p r e s i d e n t e d e l l a P a n A f r i c a n T h o r a c i c S o c i e t y e r e s p o n s a b i l e d e l D e p a r t m e n t o f P a e d i a t r i c s a n d C h i l d H e a l t h p r e s s o l ' u n i v e r s i t à K w a Z u l u - N a t a l ( S u d a f r i c a ) . D a l d i b a t t i t o è e m e r s a l a n e c e s s i t à d i u n a c o m p l e t a r i d e f i n i z i o n e d e l l ' a r c h i t e t t u r a d e l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e d e l r u o l o d e g l i a t t o r i c o i n v o l t i , a f f i n c h é l e r i s o r s e e l e c o m p e t e n z e a d i s p o s i z i o n e p o s s a n o c o n v e r g e r e i n s t r a t e g i e c o m u n i . L a s t r a d a d e l i n e a t a p e r i l f u t u r o c o n s i s t e n e l l a p r o m o z i o n e d i m o d e l l i d i p a r t n e r s h i p p i ù i n c l u s i v i , n e l r a f f o r z a m e n t o d e i s i s t e m i s a n i t a r i l o c a l i e n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l ' i n n o v a z i o n e c o m e l e v a p e r u n c a m b i a m e n t o s o s t e n i b i l e e d u r a t u r o , c o m e h a n n o e v i d e n z i a t o D u b e - g i à a c a p o d e i S e r v i z i s a n i t a r i d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l M a l a w i , c h e h a l a v o r a t o a l l a d e f i n i z i o n e d e i p i a n i d i a c c e l e r a z i o n e p e r l a r i d u z i o n e d e l l a m o r t a l i t à m a t e r n o - n e o n a t a l e , e c o - r i c e r c a t r i c e p r i n c i p a l e d i N e s t 3 6 0 , u n ' i n i z i a t i v a m u l t i - i s t i t u z i o n a l e v o l t a a d i m e z z a r e l a m o r t a l i t à n e o n a t a l e d e i p a z i e n t i r i c o v e r a t i i n A f r i c a - e M a s e k e l a , e s p e r t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e i n m a t e r i a d i a s m a p e d i a t r i c o e t e s t d i f u n z i o n a l i t à p o l m o n a r e , m e n t o r e d e l l a p r o s s i m a g e n e r a z i o n e d i r i c e r c a t o r i e v i n c i t r i c e d e l p r e s t i g i o s o W o r l d L u n g H e a l t h A w a r d , a s s e g n a t o l e n e l 2 0 2 5 a l l a C o n f e r e n z a d e l l ' A m e r i c a n T h o r a c i c S o c i e t y p e r i l s u o c o n t r i b u t o a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a s a l u t e r e s p i r a t o r i a i n S u d a f r i c a . N a t a i l 1 4 a p r i l e 2 0 0 5 c o m e e s p r e s s i o n e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e d e l G r u p p o C h i e s i - r i c o r d a l a n o t a - l a F o n d a z i o n e h a p r o g r e s s i v a m e n t e e s t e s o i l p r o p r i o r u o l o , p a s s a n d o d a g r a n t - m a k e r a p a r t n e r o p e r a t i v o i n p r o g e t t i d i c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e s v i l u p p o l o c a l e . I l c u o r e d e l l a s u a m i s s i o n e è d a s e m p r e r i v o l t o a l S u d g l o b a l e : u n a s c e l t a d e t t a t a d a l l a v o l o n t à d i i n t e r v e n i r e d o v e l ' a c c e s s o a i s e r v i z i s a n i t a r i d i b a s e è a n c o r a d r a s t i c a m e n t e l i m i t a t o . O g g i C h i e s i F o u n d a t i o n è a t t i v a i n B e n i n , B u r k i n a F a s o , B u r u n d i , C o s t a d ' A v o r i o , R e p u b b l i c a C e n t r a f r i c a n a , E t i o p i a , G u y a n a , N e p a l , P e r ù , S e n e g a l , T a n z a n i a , T o g o e U g a n d a , d o v e l a m o r t a l i t à n e o n a t a l e e l ' i n c i d e n z a d i m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e r e s t a n o t r a l e p r i n c i p a l i e m e r g e n z e s a n i t a r i e , c o n p e s a n t i r i c a d u t e s o c i o e c o n o m i c h e s u l l ' i n t e r a c o m u n i t à . N e l c o r s o d e g l i a n n i - i l l u s t r a l a F o n d a z i o n e - l ' i m p e g n o s i è c o n c r e t i z z a t o n e l l o s v i l u p p o d i d u e m o d e l l i d i i n t e r v e n t o c o m p l e m e n t a r i : i l m o d e l l o N e s t ( N e o n a t a l E s s e n t i a l s f o r S u r v i v a l a n d T h r i v i n g ) p e r m i g l i o r a r e l ' a c c e s s o a l l e c u r e n e o n a t a l i e i l m o d e l l o G a s p ( G l o b a l A c c e s s t o S u s t a i n a b l e P u l m o n o l o g y ) i n c e n t r a t o s u l l a d i a g n o s i e l a g e s t i o n e d i m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e c o m e l ' a s m a e l a B p c o ( b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ) . I m o d e l l i c o n d i v i d o n o u n a p p r o c c i o c o m u n e c h e i n c l u d e : l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , l a s e n s i b i l i z z a z i o n e e l ' e d u c a z i o n e d e i p a z i e n t i e d e i c a r e g i v e r , l a f o r n i t u r a d i a t t r e z z a t u r e e s s e n z i a l i a d a t t e a l c o n t e s t o l o c a l e , l ' u t i l i z z o d i p r o t o c o l l i c l i n i c i b a s a t i s u p r o v e s c i e n t i f i c h e , l o s v i l u p p o d i r e t i t r a i c e n t r i s a n i t a r i a l i v e l l o r e g i o n a l e e n a z i o n a l e e l a c o l l a b o r a z i o n e s t r e t t a e c o n t i n u a t i v a c o n l e i s t i t u z i o n i l o c a l i e l e a u t o r i t à s a n i t a r i e . U n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e è r i s e r v a t a a n c h e a l l ' e q u i t à l i n g u i s t i c a e a l l ' i n c l u s i o n e d e l l e r e a l t à f r a n c o f o n e d e l l ' A f r i c a s u b s a h a r i a n a , s p e s s o e s c l u s e d a i c i r c u i t i i n t e r n a z i o n a l i d e l l a r i c e r c a m e d i c o - s c i e n t i f i c a . A l t e r m i n e d e l l ' e v e n t o - c o n c l u d e l a n o t a - è s t a t a a n n u n c i a t a u n ' i m p o r t a n t e e v o l u z i o n e p e r l a F o n d a z i o n e , c h e h a m o d i f i c a t o i l s u o n o m e i n P a o l o C h i e s i F o u n d a t i o n , i n o n o r e d e l s u o f o n d a t o r e e p r i m o p r e s i d e n t e , s c o m p a r s o n e l 2 0 2 4 . S c i e n z i a t o e f i l a n t r o p o , h a d a t o v i t a a l l a F o n d a z i o n e c o n l ' i d e a c h e i l s a p e r e s c i e n t i f i c o e l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e p o t e s s e r o c o n f l u i r e i n u n ' a z i o n e c o n c r e t a e t r a s f o r m a t i v a p e r i l b e n e c o m u n e . P e r v e n t ' a n n i i l s u o i m p e g n o e l a s u a v i s i o n e h a n n o i s p i r a t o o g n i p r o g e t t o , o g n i p a r t n e r s h i p e o g n i t r a g u a r d o r a g g i u n t o . I l n u o v o n o m e r a p p r e s e n t a q u i n d i " n o n s o l o u n o m a g g i o a l l a s u a f i g u r a , m a a n c h e l a v o l o n t à d i p o r t a r e a v a n t i c o n c o e r e n z a e r i n n o v a t a e n e r g i a i v a l o r i c h e n e h a n n o g u i d a t o l a n a s c i t a : p r o m u o v e r e i l d i r i t t o u n i v e r s a l e a l l a s a l u t e , c o m b a t t e r e l e d i s u g u a g l i a n z e e c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù e q u o p e r l e c o m u n i t à p i ù v u l n e r a b i l i d e l m o n d o " .