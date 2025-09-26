R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a F o n d a z i o n e è n a t a v e n t ' a n n i f a , i n o c c a s i o n e d e l s e t t a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' a z i e n d a C h i e s i , u n m o m e n t o i n c u i P a o l o e A l b e r t o C h i e s i , i n s i e m e a d a l t r i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a , h a n n o d e c i s o d i r e n d e r e a n c o r a p i ù c o n c r e t o i l c o n n u b i o t r a b u s i n e s s e d e t i c a e q u i n d i d a r e u n a d i m o s t r a z i o n e t a n g i b i l e , m e t t e r e i n p r a t i c a l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e d ' i m p r e s a e l a v i s i o n e c h e h a n n o s e m p r e a v u t o : u n ' i m p r e s a a l s e r v i z i o d e l l o s v i l u p p o d e l l a s o c i e t à " . L o h a d e t t o M a r i a P a o l a C h i e s i , p r e s i d e n t e d i P a o l o C h i e s i F o u n d a t i o n , a l l ' e v e n t o p e r l a c e l e b r a z i o n e d e i 2 0 a n n i d i a t t i v i t à c h e s i è s v o l t o n e l l ' h e a d q u a r t e r s d e l l a f a r m a c e u t i c a , a P a r m a , s p i e g a n d o a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e c h e l ' i n t e s t a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e a P a o l o C h i e s i è " p e r r i c o r d a r e e o n o r a r e l a m e m o r i a d e l n o s t r o p r e s i d e n t e " e f o n d a t o r e c h e h a g u i d a t o q u e s t a r e a l t à f i l a n t r o p i c a " p e r 1 5 a n n i e h a s e m p r e c r e d u t o i n n o i , c i h a s e m p r e s o s t e n u t o , c i h a i n c o r a g g i a t o a d a m a r e l a v i t a , a s t u d i a r e , a e s s e r e c o r a g g i o s i . R i c o r d a r e l a s u a m e m o r i a - s o t t o l i n e a - s i g n i f i c a t r a s m e t t e r e i s u o i v a l o r i a l f u t u r o , a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , a c h i v e r r à d o p o d i n o i e c o n t i n u e r à l a m i s s i o n e d e l l a F o n d a z i o n e . E ' s ì u n m o d o p e r r i c o r d a r e i l p a s s a t o , u n a p e r s o n a c h e c i h a l a s c i a t o l o s c o r s o a n n o , m a è a n c h e u n p r o i e t t a r e n e l f u t u r o i l s u o o t t i m i s m o e l a s u a v i s i o n e " . I l l e g a m e c o n l ' A f r i c a " n a s c e p e r c e r t i v e r s i c a s u a l m e n t e , d a u n i n c o n t r o i n a t t e s o , d i q u e l l i c h e r e g a l a l a v i t a , c o n i l n e o n a t o l o g o P a o l o V i l l a n i - r a c c o n t a l a p r e s i d e n t e - M a n a s c e a n c h e d a l l a g r a n d e e s p e r i e n z a c h e l ' a z i e n d a a v e v a s v i l u p p a t o , i n p a r t i c o l a r e i n n e o n a t o l o g i a . I n A f r i c a i l b i s o g n o d i c u r e , d i q u a l i t à n e o n a t a l i e s s e n z i a l i e d i a c c e s s o a l l e c u r e è m o l t o f o r t e . P r o p r i o p e r q u e s t o l a F o n d a z i o n e s i è c o n c e n t r a t a s u l l ' A f r i c a : e r a l ì c h e p o t e v a m o m e t t e r e m e g l i o a f r u t t o t u t t e l e n o s t r e c o n o s c e n z e , l e n o s t r e e s p e r i e n z e , i l n e t w o r k c o n i m e d i c i e c o n i l m o n d o d e l l a s c i e n z a " . I n 2 d e c e n n i d i v i t a c i s o n o s t a t i " t a n t i t r a g u a r d i , m a a n c h e t a n t i f a l l i m e n t i e t a n t i a p p r e n d i m e n t i - r i m a r c a C h i e s i - L a c o s a p i ù i m p o r t a n t e è a s c o l t a r e , c a p i r e i l c o n t e s t o , n o n p e n s a r e d i a v e r e l a v e r i t à i n t a s c a , n o n e s s e r e p r e s u n t u o s i . Q u e s t o è f o r s e i l t r a g u a r d o p i ù g r a n d e c h e a b b i a m o r a g g i u n t o i n q u e s t i v e n t ' a n n i : a v e r e u n a p p r o c c i o c h e s i p o n e i n a s c o l t o , a s e r v i z i o d e g l i a l t r i , s e n z a v o l e r i m p o r r e n u l l a a n e s s u n o " .