A n c o n a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ P e r g l i i n g e g n e r i l o s p o r t è u n v a l o r e , p e r q u e s t o t r a g i u g n o e s e t t e m b r e a b b i a m o o r g a n i z z a t o u n a s e r i e d i a t t i v i t à s p o r t i v e : l a p a r t i t a d i p a l l o n e , l a p a r t i t a d i c a l c e t t o , l a p a r t i t a d a s f i d a a p a d d l e , l a p o d i s t i c a e i l c i c l i s m o . U n a s e r i e d i a p p u n t a m e n t i s p o r t i v i s u l n o s t r o t e r r i t o r i o c h e h a o s p i t a t o g l i i n g e g n e r i e l e l o r o f a m i g l i e , s a t u r a n d o g l i a l b e r g h i d i t u t t a l a n o s t r a p r o v i n c i a . F o n d a m e n t a l m e n t e è s t a t o a p p r e z z a t o c h e l a n o s t r a r e g i o n e c o n s e n t e c o n b r e v i s p o s t a m e n t i d i s p o s t a r s i d a i m o n t i S i b i l l i n i a l m a r e ” . A d i r l o a l l ’ A d n k r o n o s / L a b i t a l i a M a u r i z i o P a o l i n i , p r e s i d e n t e d e l l ' O r d i n e d i I n g e g n e r i d e l l a p r o v i n c i a d i M a c e r a t a , i n o c c a s i o n e d e l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a o r g a n i z z a t o d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i ( C n i ) e d a g l i O r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d i A n c o n a e M a c e r a t a , c h e h a c o m e t i t o l o ' V i s i o n i ' . “ A b b i a m o a n c h e o r g a n i z z a t o - s p i e g a - d u e c o n v e g n i , u n o s u l l a r i c o s t r u z i o n e p o s t - s i s m a , v i s t o c h e s i a m o l a p r o v i n c i a p i ù d a n n e g g i a t a d a l l ’ e v e n t o d e l 2 0 1 6 , e d u n o s u l l a p r o t e z i o n e c i v i l e e s u c o m e a t t i v a r s i p o s t - c a l a m i t à ” .