C a s e r t a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ A b b i a m o c h i e s t o a i c o n s u m a t o r i l e s e n s a z i o n i c h e l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p e s p r i m e a l m o r s o e i r i s u l t a t i s o n o d a v v e r o s i g n i f i c a t i v i ” . C o s ì D e n i s P a n t i n i , r e s p o n s a b i l e A g r i f o o d d i N o m i s m a c h e h a r e a l i z z a t o u n a r i c e r c a p r e s e n t a t a n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o ' M o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p - L a s f i d a e u r o p e a ' , n e l l a s e d e d e l C o n s o r z i o d i T u t e l a n e l l a R e g g i a d i C a s e r t a . “ S i p a r l a - s p i e g a - d i f e l i c i t à , b o n t à e t r a d i z i o n e : t u t t i q u e g l i a s p e t t i c h e r e n d o n o l a D o p c a m p a n a u n p r o d o t t o c a p a c e d i i n t e r c e t t a r e l e e s i g e n z e g u s t a t i v e d e i c o n s u m a t o r i e u r o p e i ” . L ’ i n d a g i n e , c o n d o t t a s u 5 . 0 0 0 c o n s u m a t o r i i n A u s t r i a , P a e s i B a s s i , B e l g i o , R e g n o U n i t o e S v i z z e r a , h a a n a l i z z a t o n o n s o l o l a f r e q u e n z a d i c o n s u m o e i l g r a d i m e n t o , m a a n c h e l e p e r c e z i o n i e m o t i v e l e g a t e a l p r o d o t t o . C o s ì , l a M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p e m e r g e n o n s o l o c o m e e c c e l l e n z a g a s t r o n o m i c a , m a a n c h e c o m e s i m b o l o c u l t u r a l e e i d e n t i t a r i o , c a p a c e d i t r a s m e t t e r e e m o z i o n i p o s i t i v e e r a f f o r z a r e i l l e g a m e t r a c o n s u m a t o r e e m a r c a . " I l m e r c a t o e u r o p e o - a f f e r m a - è i l p r i n c i p a l e r i f e r i m e n t o p e r l ’ e x p o r t d e l l a D o p c a m p a n a , c o n t i n u a P a n t i n i . A v e r e u n p o s i z i o n a m e n t o p o s i t i v o t r a i c o n s u m a t o r i d i q u e s t i P a e s i s i g n i f i c a g a r a n t i r e c o n t i n u i t à f u t u r a e c o n s o l i d a r e l a r e p u t a z i o n e d e l p r o d o t t o ” . L a r i c e r c a m e t t e i n l u c e u n d a t o i n t e r e s s a n t e : “ P i ù i l c o n s u m o è a s s o c i a t o a l l a d e n o m i n a z i o n e c o m p l e t a e c e r t i f i c a t a , p i ù e m e r g o n o p e r c e z i o n i d i q u a l i t à , a u t e n t i c i t à e t r a d i z i o n e ; v i c e v e r s a , c h i u t i l i z z a t e r m i n i g e n e r i c i c o m e ' m o z z a r e l l a ' t e n d e a m o s t r a r e u n l e g a m e p i ù s u p e r f i c i a l e c o n i l p r o d o t t o . Q u e s t o c o n f e r m a l ’ i m p o r t a n z a d i c o m u n i c a r e l a D o p n o n s o l o c o m e a l i m e n t o , m a c o m e e s p e r i e n z a s e n s o r i a l e e d e m o t i v a " . " S u l f r o n t e d e l l a t u t e l a d e i m a r c h i - a g g i u n g e P a n t i n i - l ’ E u r o p a o f f r e u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o : i p r o d o t t i D o p e I g p g o d o n o d i p r o t e z i o n e a u t o m a t i c a , s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r i c o n s o r z i d i t u t e l a . N e i m e r c a t i e x t r a e u r o p e i , i n v e c e , l a p r o t e z i o n e v a n e g o z i a t a c a s o p e r c a s o , s o p r a t t u t t o i n p r e s e n z a d i a c c o r d i d i l i b e r o s c a m b i o , r e n d e n d o n e c e s s a r i o u n i m p e g n o s t r a t e g i c o d a p a r t e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . N e g l i u l t i m i a n n i , p u r r i m a n e n d o f o r t e m e n t e l e g a t a a l m e r c a t o e u r o p e o p e r m o t i v i d i c o n s e r v a z i o n e , l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p h a i n i z i a t o a c o n q u i s t a r e a n c h e m e r c a t i e x t r a e u r o p e i c o m e S t a t i U n i t i e d E m i r a t i A r a b i U n i t i , a d i m o s t r a z i o n e d e l l a c r e s c e n t e a p p e t i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e " . " P e r p r o t e g g e r e e v a l o r i z z a r e i l M a d e i n I t a l y a g r o a l i m e n t a r e f u o r i d a l l ’ E u r o p a è f o n d a m e n t a l e c h e l ’ U n i o n e n e g o z i a c c o r d i e f f i c a c i d i l i b e r o s c a m b i o , a t u t e l a d e i p r o d o t t i D o p e I g p " , c o n c l u d e P a n t i n i . L ’ i n d a g i n e N o m i s m a c o n f e r m a q u i n d i c o m e l a M o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p n o n s i a s o l t a n t o u n ’ e c c e l l e n z a d e l g u s t o , m a a n c h e u n m a r c h i o i d e n t i t a r i o e c o n v e r s a z i o n a l e , c a p a c e d i u n i r e t r a d i z i o n e , q u a l i t à c e r t i f i c a t a e d e m o z i o n i p o s i t i v e , c o n s o l i d a n d o i l p r o p r i o r u o l o n e i c o n s u m a t o r i e u r o p e i e a p r e n d o n u o v e o p p o r t u n i t à s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i .