R o m a , 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - D o p o d i e c i a n n i d i a s s e n z a d a i p a l a s p o r t M a u r o B e r r u t o , d e p u t a t o , r e s p o n s a b i l e s p o r t d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e d e x C t d e l l a n a z i o n a l e i t a l i a n a d i p a l l a v o l o m a s c h i l e c o n c u i v i n s e i l b r o n z o o l i m p i c o a L o n d r a 2 0 1 2 , t o r n e r à a d a l l e n a r e . A f i n e n o v e m b r e B e r r u t o s a r à i n f a t t i i n P a l e s t i n a , s u i n v i t o d e l C o m i t a t o o l i m p i c o p a l e s t i n e s e e d e l l a F e d e r a z i o n e p a l e s t i n e s e d i p a l l a v o l o , p e r u n a m i s s i o n e d i d i p l o m a z i a s p o r t i v a d u r a n t e l a q u a l e g u i d e r à p e r a l c u n i g i o r n i l a N a z i o n a l e p a l e s t i n e s e m a s c h i l e , t e r r à c o r s i d i f o r m a z i o n e p e r a l l e n a t o r i l o c a l i e p r o m u o v e r à p r o g e t t i d i s v i l u p p o e a c c e s s o a l l a p r a t i c a s p o r t i v a p e r i g i o v a n i p a l e s t i n e s i . C o n l u i u n a d e l e g a z i o n e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c o m p o s t a d a O u i d a d B a k k a l i , L a u r a B o l d r i n i , S a r a F e r r a r i , V a l e n t i n a G h i o e A n d r e a O r l a n d o . " È u n ’ e m o z i o n e i m m e n s a e u n g r a n d e o n o r e : a l l e n a r e l a n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e , o g g i , è u n a t t o d i f i d u c i a n e l l o s p o r t c o m e r e s p i r o d i l i b e r t à e l i n g u a g g i o d i p a c e . P r o v e r ò a r e s t i t u i r e i l d o n o c h e l o s p o r t , i n t a n t i a n n i d i c a r r i e r a , m i h a r e g a l a t o : l a t e n a c i a e l a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i l f u t u r o ” , h a d e t t o B e r r u t o .