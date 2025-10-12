P a l e r m o , 1 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C e r c a d i s e d a r e u n a r i s s a , p r o v a n d o a s a l v a r e u n r a g a z z o d a u n p e s t a g g i o m a v i e n e u c c i s o a c o l p i d i p i s t o l a . E ' a c c a d u t o n e l l a n o t t e n e l l a z o n a d e l l a m o v i d a d i P a l e r m o , a p o c h i p a s s i d a l T e a t r o M a s s i m o d i P a l e r m o . L a v i t t i m a è u n r a g a z z o d i 2 1 a n n i , P a o l o T . , f i g l i o d e i t i t o l i d e l l o c a l e i n c u i è a v v e n u t o i l p e s t a g g i o . S e c o n d o u n a p r i m a r i c o s t r u z i o n e , i l g i o v a n e , p o c o d o p o l e 3 , a v r e b b e n o t a t o i l p e s t a g g i o d i u n c o e t a n e o d a p a r t e d i u n g r u p p o q u a n d o è i n t e r v e n u t o p e r s e d a r e l a r i s s a d a l b r a n c o . A l l ’ i m p r o v v i s o u n o d e i m e m b r i d e l b r a n c o a v r e b b e e s t r a t t o l a p i s t o l a e a v r e b b e e s p l o s o u n c o l p o a d i s t a n z a r a v v i c i n a t a p u n t a n d o a l l a f r o n t e . I l g i o v a n e c h e h a s p a r a t o s i è p o i d i l e g u a t o a b o r d o d i u n o s c o o t e r c o n g l i a l t r i d e l g r u p p o . I n d a g a n o i c a r a b i n i e r i .