P a l e r m o , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - T o r n a a s p l e n d e r e C a s t e l l o U t v e g g i o a P a l e r m o e a p r e l e p o r t e a l l a c i t t à a p a r t i r e d a l p r o s s i m o v e n e r d ì 5 d i c e m b r e . S o n o t e r m i n a t i i l a v o r i d i r i f u n z i o n a l i z z a z i o n e d e l c o m p l e s s o a r c h i t e t t o n i c o d i s t i l e d e f i n i t o n e o g o t i c o s i c i l i a n o o t a r d o - l i b e r t y , e d i f i c a t o t r a i l 1 9 2 8 e i l 1 9 3 3 s u l p r i m o p i z z o d e l p r o m o n t o r i o d i M o n t e P e l l e g r i n o , a 3 4 6 m e t r i d i a l t i t u d i n e . L ' e d i f i c i o , d o p o q u a s i u n d e c e n n i o d i a b b a n d o n o , s a r à d e s t i n a t o a c e n t r o c o n g r e s s i i n t e r n a z i o n a l e o n a z i o n a l e d i a l t i s s i m o l i v e l l o , n e l r i s p e t t o d e l l a v o c a z i o n e e u r o m e d i t e r r a n e a c h e q u e s t o l u o g o h a s e m p r e a v u t o . I l p r o g e t t o f i n a n z i a t o d a l l a R e g i o n e S i c i l i a n a p e r u n i m p o r t o c o m p l e s s i v o d i 5 , 9 m i l i o n i ( d i c u i 4 , 4 m i l i o n i p e r l a v o r i ) h a c o n s e n t i t o i n p o c o p i ù d i u n a n n o d i c o m p l e t a r e l a m a n u t e n z i o n e e i l r e c u p e r o d e g l i a m b i e n t i , c o n l ' a d e g u a m e n t o a l l e n o r m e d i s i c u r e z z a a l l o s c o p o d i g a r a n t i r n e l a p i e n a f r u i b i l i t à . O g g i s o n o s t a t e p r e s e n t a t e a l l a s t a m p a l e o p e r e r e a l i z z a t e e l e n u o v e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l ' i n t e r a s t r u t t u r a , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e R e n a t o S c h i f a n i , a c c o m p a g n a t o d a l l a m o g l i e , s i g n o r a F r a n c a S c h i f a n i , d e l d i r i g e n t e g e n e r a l e d e l d i p a r t i m e n t o C e r i m o n i a l e d e l l a P r e s i d e n z a F r a n c e s c o D i C h i a r a , p r o g e t t i s t a e d i r e t t o r e d e i l a v o r i , d e l d i r i g e n t e g e n e r a l e d e l d i p a r t i m e n t o d e l l o S v i l u p p o r u r a l e A l b e r t o P u l i z z i , d e l d i r i g e n t e g e n e r a l e d e l c o m a n d o d e l C o r p o f o r e s t a l e d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a D o r o t e a D i T r a p a n i , d e l p r e s i d e n t e d i A m a t G i u s e p p e M i s t r e t t a . " R e s t i t u i a m o a l l a c i t t à , d o p o a n n i d i i n g i u s t i f i c a b i l e d e g r a d o , u n o d e i s i m b o l i d i P a l e r m o – a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e , R e n a t o S c h i f a n i – H o f o r t e m e n t e v o l u t o f i n d a l m i o i n s e d i a m e n t o , i n c o n t i n u i t à c o l p r e c e d e n t e g o v e r n o , o c c u p a r m i p e r s o n a l m e n t e d e l f u t u r o d i q u e s t o b e n e d i v a l o r e s t o r i c o e c u l t u r a l e , i n s e r e n d o l o t r a i s i t i p r e s i d e n z i a l i . I l c o m p l e t a m e n t o d e i l a v o r i e l a r i a p e r t u r a d i C a s t e l l o U t v e g g i o a s s u m e u n v a l o r e a n c o r a p i ù s i m b o l i c o p e r i l f a t t o c h e a v v i e n e a p o c h i g i o r n i d a l t r e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a v i s i t a d i P a p a G i o v a n n i P a o l o I I i n q u e s t o l u o g o , a v v e n u t a i l 2 3 n o v e m b r e 1 9 9 5 , i n o c c a s i o n e d e l t e r z o C o n v e g n o d e l l e C h i e s e d ' I t a l i a . O g g i i l c a s t e l l o è u n a s t r u t t u r a m o d e r n a e f u n z i o n a l e , c h e s i p r e p a r a a d i v e n t a r e u n i m p o r t a n t e p o l o c u l t u r a l e e t u r i s t i c o , p r o n t o a o s p i t a r e e v e n t i e c o n v e g n i d i a l t o v a l o r e c u l t u r a l e s c i e n t i f i c o a n c h e d i l e v a t u r a i n t e r n a z i o n a l e . L a P r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e s t a p r e d i s p o n e n d o u n a p p o s i t o d i s c i p l i n a r e d i g a r a c h e s t a b i l i s c a l e m o d a l i t à d i g e s t i o n e . M a a p r e s c i n d e r e d a l l a d e s t i n a z i o n e d e f i n i t i v a c h e l a s t r u t t u r a a v r à , d a l p r o s s i m o v e n e r d ì l a a p r i r e m o g r a t u i t a m e n t e p e r t u t t i i w e e k e n d a l l a f r u i z i o n e d e l l a c i t t à , c o n v i s i t e g u i d a t e d e s t i n a t e a n c h e a l l e s c u o l e " . L a P r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e h a a f f i d a t o i l s e r v i z i o d i a c c o g l i e n z a e v i s i t e g u i d a t e a l C a s t e l l o U t v e g g i o a l l a B i b a T o u r s r l d i P a l e r m o . I l v e n e r d ì s a r à i l t u r n o d e l l e s c o l a r e s c h e d e g l i i s t i t u t i s e c o n d a r i d i p r i m o e s e c o n d o g r a d o , m e n t r e s a b a t o e d o m e n i c a i n g r e s s o s u p r e n o t a z i o n e p e r t u t t i i v i s i t a t o r i , c o n t r e t u r n i m a t t u t i n i e t r e p o m e r i d i a n i . T u t t e l e i n f o r m a z i o n i e l e m o d a l i t à d i p r e n o t a z i o n e s o n o d i s p o n i b i l i s u l p o r t a l e d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a w w w . r e g i o n e . s i c i l i a . i t , i n u n a p a g i n a d e d i c a t a . I l C a s t e l l o U t v e g g i o s a r à r a g g i u n g i b i l e e s c l u s i v a m e n t e c o n u n a n a v e t t a e l e t t r i c a d e d i c a t a , m e s s a a d i s p o s i z i o n e d a l l ' A m a t , c h e c o l l e g h e r à l e f a l d e c o n i l s i t o . L ' i n i z i a t i v a r i e n t r a n e l l ' a m b i t o d i u n p r o g e t t o d e l C o m u n e v o l t o a v a l o r i z z a r e M o n t e P e l l e g r i n o a t t r a v e r s o i l p o t e n z i a m e n t o d e l l a l i n e a 8 1 2 c h e g i à c o l l e g a i l c e n t r o d e l l a c i t t à c o l S a n t u a r i o . A l l a g e s t i o n e e a l l a s i c u r e z z a d e l C a s t e l l o c o n t r i b u i r a n n o v a r i r a m i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e r e g i o n a l e . I n p a r t i c o l a r e , i l d i p a r t i m e n t o d e l l o S v i l u p p o r u r a l e s i o c c u p e r à d e l l a m a n u t e n z i o n e d e l v e r d e , i l C o r p o f o r e s t a l e g a r a n t i r à l a v i g i l a n z a e l a S a s a s s i c u r e r à l a c o p e r t u r a d e l s e r v i z i o d i p o r t i e r a t o . I l s i s t e m a d i v i d e o s o r v e g l i a n z a s a r à c o l l e g a t o a l l a s a l a o p e r a t i v a u n i f i c a t a d e l l a R e g i o n e .