P a l e r m o , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - S c o p p i a l a p o l e m i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i P a l e r m o d o p o l ' a p p e l l o c h o c d e l p r o f e s s o r L u c a N i v a r r a , o r d i n a r i o d i D i r i t t o c i v i l e e d e c a n o d e l D i p a r t i m e n t o d i G i u r i s p r u d e n z a a P a l e r m o , c h e i n v i t a a " t o g l i e r e l ' a m i c i z i a s u F a c e b o o k a g l i e b r e i " . " N o n v o g l i o i n t r o m e t t e r m i i n q u e s t i o n i c h e n o n m i r i g u a r d a n o d i r e t t a m e n t e m a - s c r i v e N i v a r r a s u i s o c i a l - a v e n d o a d i s p o s i z i o n e p o c h i s s i m i s t r u m e n t i p e r o p p o r c i a l l ' O l o c a u s t o p a l e s t i n e s e , u n s e g n a l e , p e r q u a n t o m o d e s t o , p o t r e b b e c o n s i s t e r e n e l r i t i r a r e l ' a m i c i z i a s u F B a i v o s t r i " a m i c i " e b r e i , a n c h e a q u e l l i ' b u o n i ' , c h e s i d i c h i a r a n o d i s g u s t a t i d a q u e l l o c h e s t a f a c e n d o i l g o v e r n o d i I s r a e l e e l e I D F . M e n t o n o e c o n l a l o r o m e n z o g n a c o n t r i b u i s c o n o a c o p r i r e l ' o r r o r e : e ' u n a p i c c o l a , p i c c o l i s s i m a c o s a m a c o m i n c i a m o a f a r l i s e n t i r e s o l i , f a c c i a a f a c c i a c o n l a m o s t r u o s i t a ' d i c u i s o n o c o m p l i c i " . I m m e d i a t a l a r e p l i c a d e l r e t t o r e , M a s s i m o M i d i r i : " P r e n d o l e d i s t a n z e d a q u a n t o d i c h i a r a t o d a l p r o f e s s o r e L u c a N i v a r r a . I n v i t a r e a t o g l i e r e i c o n t a t t i s u F a c e b o o k a g l i ' e b r e i ' e ' u n a p r o p o s t a c h e r i s c h i e r e b b e d i a l i m e n t a r e l e s t e s s e d i n a m i c h e c h e a f f e r m a d i v o l e r c o n t r a s t a r e " , d i c e . " S u t e m i c o m p l e s s i c o m e i l c o n f l i t t o i n M e d i o O r i e n t e - a g g i u n g e M i d i r i - l a s t r a d a d a p e r c o r r e r e d e v e e s s e r e q u e l l a d e l d i a l o g o e d e l c o n f r o n t o c r i t i c o , n o n d e l l ' i s o l a m e n t o e d i c i o ' c h e s i a v v i c i n a a u n a c e n s u r a i d e o l o g i c a . N e l c o r s o d e l 2 0 2 4 , e c o n f e r m a t o a n c h e n e l 2 0 2 5 , i l S e n a t o e i l C d A d e l n o s t r o A t e n e o h a n n o a p p r o v a t o d i v e r s e m o z i o n i s u l c o n f l i t t o i n P a l e s t i n a , c o n d a n n a n d o s i a i l b r u t a l e e i n s e n s a t o a t t a c c o d i H a m a s d e l l o s c o r s o 7 o t t o b r e , s i a l a s u c c e s s i v a a z i o n e m i l i t a r e d i I s r a e l e a G a z a . L ' A t e n e o h a c o n d a n n a t o e c o n d a n n a c o n f e r m e z z a l e a t r o c i t a ' c o m m e s s e d a l g o v e r n o i s r a e l i a n o i n P a l e s t i n a , r i b a d e n d o l a p i u ' d e c i s a o p p o s i z i o n e e l a p i u ' a s p r a d e n u n c i a c o n t r o l a p r o s e c u z i o n e d i u n c o n f l i t t o c h e c o n t i n u a a l e d e r e i d i r i t t i u m a n i e a c o l p i r e p r o g r a m m a t i c a m e n t e u n ' i n t e r a p o p o l a z i o n e . L ' a p p e l l o d e l p r o f e s s o r e N i v a r r a r a p p r e s e n t a u n ' i n i z i a t i v a p e r s o n a l e c u l t u r a l m e n t e p e r i c o l o s a e l o n t a n a d a i p r i n c i p i d e l n o s t r o A t e n e o " .