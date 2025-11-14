B o l o g n a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i s i a m o a t t i v i , i n t u t t i i t e r r i t o r i o v e o p e r i a m o , c o n i m p o r t a n t i i n v e s t i m e n t i . S i a m o s t a t i u n o d e i p i ù g r o s s i a t t o r i d e g l i i n v e s t i m e n t i s u l l ' i d r i c o d e l P n r r e o g g i s t i a m o l a n c i a n d o i l p i ù g r o s s o p r o g e t t o a l i v e l l o e u r o p e o s u l l ' a c q u a , i l c o s i d d e t t o ‘ N u o v a c o n d o t t a d e l P e s c h i e r a ’ , c h e s a r à l ’ o p e r a p i ù g r a n d e i n E u r o p a i n t e m a i d r i c o , u n p r o g e t t o d i n u o v a g e n e r a z i o n e c o n c e p i t o c o n i l s u p p o r t o d i t e c n o l o g i e a l l ' a v a n g u a r d i a " . E ' q u a n t o a f f e r m a t o d a F a b r i z i o P a l e r m o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A c e a , a l l a 4 2 e s i m a A s s e m b l e a A n n u a l e d e i C o m u n i I t a l i a n i - A n c i , s v o l t a s i n e g l i s p a z i d i B o l o g n a F i e r e d a l 1 2 a l 1 4 n o v e m b r e . “ C r e d i a m o , p e r t a n t o , d i e s s e r e u n p a r t n e r i m p o r t a n t e s u t u t t i i t e r r i t o r i p e r c o n s e n t i r e u n o s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e i d r i c h e , d i c u i q u e s t o P a e s e h a u n g r a n d e b i s o g n o . D u e a n n i e m e z z o f a l ' a z i e n d a h a l a n c i a t o u n p i a n o i m p o r t a n t e d i s v i l u p p o , c h e h a r i g u a r d a t o n o n s o l o i l m o n d o d e l l ' i d r i c o , m a a n c h e i l s e t t o r e d e l l e r e t i e l e t t r i c h e e d e l l ' a m b i e n t e - s p i e g a P a l e r m o - O g g i q u e s t o c i s t a p o r t a n d o a i n v e s t i r e a r i t m i m o l t o s i g n i f i c a t i v i e i r i s u l t a t i s i v e d o n o ” . “ L ' a z i e n d a h a a t t u a t o u n s i g n i f i c a t i v o c a m b i a m e n t o s u t u t t i i s e t t o r i i n c u i o p e r a . A l l a l u c e d i q u e s t o , a b b i a m o a n c h e r i v i s t o l a g u i d a n c e a l r i a l z o p e r l a f i n e d e l l ' a n n o e r i t e n i a m o d i e s s e r e b e n p o s i z i o n a t i p e r c o n t i n u a r e s u q u e s t o p e r c o r s o d i c r e s c i t a ” . " L a r i s o r s a i d r i c a o g g i s t a d i v e n t a n d o u n t e m a s e m p r e p i ù c r u c i a l e p e r s o s t e n e r e l o s v i l u p p o d e l P a e s e " . A d i r l o F a b r i z i o P a l e r m o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A c e a , a l l a 4 2 e s i m a A s s e m b l e a A n n u a l e d e i C o m u n i I t a l i a n i - A n c i , s v o l t a s i n e g l i s p a z i d i B o l o g n a F i e r e d a l 1 2 a l 1 4 n o v e m b r e . N e l l o s p a z i o e s p o s i t i v o d i 1 0 0 m q a l l a f i e r a d i B o l o g n a , A c e a h a p r e s e n t a t o a i S i n d a c i i l s u o m o d e l l o d i e f f i c i e n z a d e l l e r e t i i d r i c h e , e l e t t r i c h e e i m p i a n t i d i t r a t t a m e n t o r i f i u t i , a t t r a v e r s o l ’ e s p o s i z i o n e d i s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e a l l ’ a v a n g u a r d i a c o m e r o b o t v i s o r i 3 D e d r o n i . T r a g l i s t r u m e n t i a v a n z a t i c h e p e r m e t t o n o d i i n c r e m e n t a r e l ’ a f f i d a b i l i t à e l a c o n t i n u i t à o p e r a t i v a d e g l i i m p i a n t i a n c h e s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e i r i f i u t i e m o d e l l i d i m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a p e r l e i n f r a s t r u t t u r e i d r i c h e e d e l e t t r i c h e e i m p i a n t i d i t r a t t a m e n t o r i f i u t i “ L ' a c q u a è v o l a n o d i s v i l u p p o e s o s t e g n o p e r t a n t i s e t t o r i f o n d a m e n t a l i : d a l l ' a g r i c o l t u r a , a l l ' i n d u s t r i a , d a l l ' e n e r g i a a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e m a d i v e n t a u n e l e m e n t o c r u c i a l e a n c h e p e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a e s a l u t e d e i c i t t a d i n i - c o n c l u d e P a l e r m o - L a l o t t a a g l i i n q u i n a n t i p e r e n n i è f o n d a m e n t a l e e p e r p o t e r l a p o r t a r e a v a n t i o c c o r r e a v e r e i n f r a s t r u t t u r e a d e g u a t e , s u c u i b i s o g n a i n v e s t i r e p e r t r a s f o r m a r l e i n i n f r a s t r u t t u r e d i s e c o n d a g e n e r a z i o n e , i n g r a d o d i a v e r e u n a m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a , d i a u t o a n a l i z z a r s i e , c o n s e g u e n t e m e n t e , d i c o n t r i b u i r e a l l a l o r o o t t i m i z z a z i o n e ” .