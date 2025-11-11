I s l a m a b a d , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t e n t a t o s u i c i d a h a p r o v o c a t o a l m e n o 1 2 m o r t i e 2 1 f e r i t i a I s l a m a b a d , a l l ' e s t e r n o d i u n t r i b u n a l e d i s t r e t t u a l e . L o r i p o r t a G e o T v , c i t a n d o f o n t i d e l l a p o l i z i a , s e c o n d o c u i l ' e s p l o s i o n e è a v v e n u t a i n u n ' a u t o p a r c h e g g i a t a a l l ' e s t e r n o d e l l a s t r u t t u r a . L ' e d i f i c i o d e l t r i b u n a l e è s t a t o e v a c u a t o d o p o l ' e s p l o s i o n e . I l v i c e i s p e t t o r e g e n e r a l e d i I s l a m a b a d , i l c o m m i s s a r i o c a p o e l a s q u a d r a f o r e n s e s o n o a r r i v a t i ​ ​ s u l l u o g o p o c o d o p o l ' e s p l o s i o n e , m e n t r e l e s q u a d r e d i s o c c o r s o e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e h a n n o t r a s p o r t a t o i d e c e d u t i e i f e r i t i i n o s p e d a l e . F o n t i h a n n o p o i r i f e r i t o c h e l a t e s t a d e l p r e s u n t o a t t e n t a t o r e s u i c i d a è s t a t a r i t r o v a t a s u l l u o g o d e l l ' e s p l o s i o n e , d e n u n c i a n d o c h e l ' a t t e n t a t o è s t a t o e f f e t t u a t o d a t e r r o r i s t i s o s t e n u t i d a l l ' I n d i a e d a l r a p p r e s e n t a n t e d e i t a l e b a n i a f g h a n i , F i t n a a l - K h a w a r i j .