R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S t o r i a a l i e t o f i n e a ' C h i l ' h a v i s t o ? ' . D a u n ' a n t i c i p a z i o n e d e l l a p u n t a t a i n o n d a m e r c o l e d ì 5 n o v e m b r e a l l e 2 1 . 2 0 s u R a i 3 s e m b r a s i a n o a r r i v a t e a l l a f i n e l e r i c e r c h e d e l l ' u o m o , c h e h a r i c e v u t o u n ' e r e d i t à d a l p a d r e c h e n o n a v e v a m a i c o n o s c i u t o e c h e s i e r a n o c o n c e n t r a t e a T r i e s t e . E ' s t a t o l u i a s c r i v e r e a l l a t r a s m i s s i o n e , d i c e n d o " s o n o i o q u e l f i g l i o m a i r i c o n o s c i u t o " . ' C h i l ' h a v i s t o ? ' r i t r o v a , p o i , d o p o u n a n n o u n a d o n n a s c o m p a r s a . E s i r i a c c e n d e l a s p e r a n z a p e r g l i a l t r i f a m i l i a r i . L a m a m m a d i A l e s s a n d r o V e n t u r e l l i , c h e s i è a l l o n t a n a t o c i n q u e a n n i f a d a S a s s u o l o , p a r l a i n d i r e t t a d a T o r i n o , d o p o a l c u n e s e g n a l a z i o n i c h e p o r t a n o a l c a p o l u o g o p i e m o n t e s e . I n c h i u s u r a a n c h e i l c a s o d e l l ' u o m o c h e , a M i l a n o , h a a c c o l t e l l a t o u n a d o n n a s c o n o s c i u t a . I c a r a b i n i e r i h a n n o m o s t r a t o l a f o t o e l a s o r e l l a l ’ h a r i c o n o s c i u t o , p e r m e t t e n d o n e l ' a r r e s t o . D u r a n t e l a t r a s m i s s i o n e c i s i c h i e d e p e r c h é c i r c o l a s s e i n d i s t u r b a t o s e a v e v a g i à a c c o l t e l l a t o d u e p e r s o n e n e l l a b e r g a m a s c a .