R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a n u o v a c o m u n i c a z i o n e , i r a p p o r t i c o n i m e d i a e i l c o n f r o n t o c o n l e i s t i t u z i o n i h a n n o ‘ f a t t o r u m o r e ’ e o g g i s i è c r e a t a u n a c e r t a a t t e n z i o n e s u l l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e . C r e d o n o n s i a u n c a s o c h e n e l l a f i n a n z i a r i a s i p a r l i d i A l z h e i m e r , d i e p i l e s s i a , d i m a l a t t i e r a r e , d i f i b r o m i a l g i a , d i a t r o f i a s p i n a l e . D e v o r i c o n o s c e r e a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e u n a g r a n d e a p e r t u r a " . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p a s t p r e s i d e n t S i n - S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a d i n e u r o l o g i a a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i B r e s c i a , a l 5 5 ° C o n g r e s s o d e l l a S i n o r g a n i z z a t o a P a d o v a . T r a c c i a n d o u n b i l a n c i o d e l l a s u a p r e s i d e n z a , P a d o v a n i r i c o r d a c h e “ l ' a l t r o o b i e t t i v o " e r a " d i a p r i r e l a S i n a l l e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , c i o è c r e a r e c o n i g e r i a t r i e n e u r o p s i c h i a t r i i n f a n t i l i u n r a p p o r t o f o r t e . L a n e u r o l o g i a e l a p s i c h i a t r i a - s o t t o l i n e a - i n s e m b r a n o d i s t a n t i , m a i n r e a l t à d e v o n o s t a r e v i c i n e : s o n o l e d u e f a c c e d e l l a s t e s s a m e d a g l i a . A b b i a m o s a l u t e m e n t a l e d a u n a p a r t e e s a l u t e d e l c e r v e l l o d a l l ' a l t r a . N o i v o g l i a m o g l i p s i c h i a t r i c o n n o i p e r l a s a l u t e d e l c e r v e l l o . M o l t i p a z i e n t i n e u r o l o g i c i h a n n o p r o b l e m i d i s a l u t e m e n t a l e - c o n c l u d e - E ' e v i d e n t e c h e c ' è u n a f o r t e s o v r a p p o s i z i o n e e l a n e c e s s i t à d i u n ' a l l e a n z a " .